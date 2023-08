Otro profesor muere en instalaciones de la UNAM: ahora en el Instituto de Ingeniería

El Instituto de Ingeniería dio aviso a las autoridades correspondientes y ha llevado a cabo un acompañamiento a la familia del docente; es el segundo maestro de la UNAM que muere en la semana.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Un profesor del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) murió ayer dentro de sus instalaciones.

El mencionado Instituto informó en sus redes sociales que el Maestro Eduardo Antonio Rodal Canales falleció el 23 de agosto en las instalaciones de la escuela debido a un episodio de broncoaspiración.

“El Instituto de Ingeniería lamenta el sensible fallecimiento del Maestro Eduardo Antonio Rodal Canales, acaecido este miércoles 23 de agosto en las instalaciones de la Torre de Ingeniería”, escribió.

Informó también que lo sucedido fue notificado a las autoridades correspondientes para la integración de los hechos. Asimismo, se contactó a la familia para dar el “acompañamiento necesario”.

El Instituto de Ingeniería lamenta el sensible fallecimiento del Mtro. Eduardo Antonio Rodal Canales, un gran colaborador y miembro de la comunidad universitaria. Descanse en paz pic.twitter.com/dZBIFYx3st — Instituto de Ingeniería (@IIUNAM) August 24, 2023

El Instituto de Ingeniería de la UNAM recordó al Maestro Rodal Canales por ser Técnico Académico en la Coordinación de Hidráulica de la dependencia universitaria.

“Era un gran colaborador y miembro de la comunidad universitaria. Hoy lamentamos profundamente su partida y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, colegas y amigos”.

Eduardo Antonio Rodal Canales estudió la Licenciatura en Ingeniería Mecánica Electricista, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM; así como una Maestría en Ingeniería Hidráulica.

Sus principales líneas de investigación fueron la revisión del funcionamiento de los principales acueductos del país; diagnóstico, análisis preventivo y correctivo de problemas en máquinas hidráulicas; modelación numérica del comportamiento de aire atrapado en el interior para asistir el diagnóstico de problemas, entre otras.

Desarrolló un dispositivo para controlar el empuje axial en turbinas tipo Francis a través de un patrocinio por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto como resultado de un diagnóstico practicado a un problema de exceso de empuje hidráulico axial en las turbinas de la Hidroeléctrica Chicoasén, en el entonces Distrito Federal.

MAESTRO DE MEDICINA MUERE EN LA UNAM

El martes pasado, el profesor Marco Isaí Vélez Santillán, de 36 años de edad, murió al sufrir un paro cardiorrespiratorio.

A través de un comunicado, la Facultad de Medicina detalló que el profesor impartía la materia de Anatomía al alumnado de nuevo ingreso.

“La Facultad de Medicina lamenta el sensible fallecimiento de un profesor de la materia de Anatomía, acaecido el día de hoy durante la impartición de su cátedra”, escribió la escuela.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:00 horas. El profesor estaba en uno de los salones del quinto piso de la citada Facultad, ubicada en el campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM.

Mientras daba su clase, el académico se desvaneció frente a los alumnos, quienes solicitaron la ayuda del personal de la Facultad.