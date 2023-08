CdMx: Atacan a balazos a dos personas en inmediaciones del Monumento a la Revolución

La balacera se registró en un establecimiento ubicado en la esquina de las calles Ezequiel Montes y Valentín Gómez Farías, en la colonia Tabacalera.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Dos personas resultaron lesionadas durante una balacera que se registró esta tarde en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, de la Alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros informes, las personas heridas, una mujer y un hombre, se encontraban en el restaurante “C-bichito”, ubicado en la esquina de las calles Ezequiel Montes y Valentín Gómez Farías cuando fueron atacados.

Ambas víctimas fueron agredidas con arma de fuego por un sujeto que iba a bordo de una motocicleta y huyó tras el ataque.

Las personas quedaron gravemente heridas en la calle, por lo que después de ser atendidos por personal de emergencia fueron trasladados a un hospital.

En una publicacion en sus redes sociales, el periodista Jorge Becerril detalló que los heridos fueron un comensal que habría recibido el ataque directamente, y una mujer que fue alcanzada por las balas cuando caminaba por el lugar de los hechos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron para resguardar los casquillos percutidos en la balacera en la que una camioneta que se encontraba estacionada también fue impactada.

La Alcaldía Cuauhtémoc confirmó la balacera ocurrida a unos pasos del Monumento a la Revolución y compartió fotografías.

“Personal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil acude a atender a lesionado de arma de fuego en las inmediaciones del Monumento a la Revolución de la alcaldía Cuauhtémoc”, escribió.

Hasta el momento no hay personas detenidas, aunque la SSC se encuentra investigando si se trató de un “un ajuste de cuentas o un intento de asalto”.

