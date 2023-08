El respaldo a Alfaro es por convicción, no por consigna: emecistas le reviran a Dante

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano Jalisco compartió un nuevo desplegado firmado por 180 integrantes del partido, quienes aseguraron que su respaldo al Gobernador Enrique Alfaro es “por convicción y no por consigna”.

El documento está firmado por 75 coordinadores municipales, 29 integrantes del consejo estatal, 53 coordinadores ciudadanos, 18 titulares de secretarías de coordinación, cuatro integrantes de la comisión operativa estatal y el coordinador operativo estatal, José Manuel Romo Parra.

Este Movimiento se integró por mujeres y hombres libres que actúan por convicción, no por consigna, en total libertad. Queremos seguir trabajando #UnidosPorJalisco y por México, pero queremos que escuchen nuestras voces por el bien del estado y del país. pic.twitter.com/OhXxyZ7lmw

Los firmantes aseguraron que quieren seguir trabajando unidos por Jalisco y México, pero quieren que escuchen sus voces. También hacen un reclamo a la Dirigencia Nacional encabezada por Dante Delgado.

“Es lamentable que se piense que en este movimiento actuamos por órdenes o por consigna, aquí actuamos en libertad. Quienes difunden esa idea no han entendido que este proyecto está formado por mujeres y hombres libres que actúan por convicción, más allá de colores”, se lee en el desplegado difundido la noche de este jueves como respuesta a la declaración de Dante Delgado, quien aseguró que en el primer documento muchos de los firmantes no estuvieron de acuerdo o no sabían del contenido.