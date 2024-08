FOTO ¬ Justin y Hailey Bieber dan la bienvenida a su primer bebé, llamado Jack Blues

La pareja anunció en mayo que estaban esperando un bebé a través de publicaciones en sus páginas respectivas de Instagram sobre una ceremonia íntima de renovación de voto.

Por Kaitlyn Huamani

Los Ángeles, 24 de agosto (AP).- Justin Bieber, que ascendió al estrellato internacional en 2010 con su éxito “Baby”, tiene ahora un bebé con su esposa, Hailey Bieber.

El cantante de 30 años publicó el viernes una foto del pie del bebé en Instagram, y dijo que el nombre de su hijo es Jack Blues Bieber. La modelo, de 27 años, compartió la publicación en Instagram Stories. Se desconoce cuándo nació el bebé; una representante de Hailey Bieber (cuyo apellido de soltera es Baldwin) le dijo a The Associated Press el viernes por la noche que no había más detalles disponibles.

La pareja anunció en mayo que estaban esperando un bebé a través de publicaciones en sus páginas respectivas de Instagram sobre una ceremonia íntima de renovación de votos. En los videos y las fotos se ve a la modelo —que también fundó la marca Rhode de cuidado de la piel— con un vestido blanco ajustado en el que era posible apreciar su abdomen de embarazada. La AP confirmó que ella tenía poco más de seis meses de embarazo cuando hizo el anuncio.

Desde que avisaron del embarazo, la pareja ha compartido fotos en las que aparecen juntos y una de Hailey Bieber en la que se veía que estaba encinta, incluida una campaña para la línea Rhode de cuidado de la piel.

Los Bieber se casaron en noviembre de 2018, un suceso que también anunciaron a través de Instagram. El cantante publicó una foto de la pareja con el pie de foto: “Mi esposa es increíble”, y a la vez su mujer cambió su nombre de usuario en Instagram a “Hailey Bieber”. La pareja salió durante aproximadamente un mes antes de formalizar el matrimonio.

Justin Bieber ascendió a la fama cuando era adolescente, y más adelante se convirtió en un artista ganador del Grammy con ocho canciones que alcanzaron el primer lugar en las listas de popularidad, incluidas Sorry, Love Yourself y What Do You Mean? Su álbum más reciente, Justice, salió a la venta en 2021.