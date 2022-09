SLP no atiende de manera correcta casos de feminicidio, acusa madre de víctima

Esperanza Luciotto, madre de Karla Pontigo, joven asesinada en San Luis Potosí en octubre de 2012 recordó indicó que durante estos 10 años no solo ha luchado para exigir justicia para su hija, sino por todas las mujeres que han sido víctima de feminicidios.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí y el Gobierno del estado no atienden de manera correcta los casos de feminicidios que se registran en la entidad, pues revictimizan a las personas afectadas y no aborda los sucesos desde una perspectiva de género, afirmó Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, joven asesinada en la entidad en octubre de 2012.

“Desgraciadamente en mi estado, porque se los puedo decir, yo vivo todavía en el estado de San Luis Potosí, veo la inconsistencia de las autoridades hacia los casos, nosotros dentro de lo que nos dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que teníamos que tener una unidad especializada con litigio y todo a la vez lo tuvimos porque anduvimos buscando inclusive nosotros como madres a nivel nacional una Fiscal Especializada que tuviera la perspectiva de género y la encontramos, estaba llevando el caso de mi hija, desgraciadamente hay un conflicto de intereses en el Estado porque el actual Fiscal ahorita en turno es el hermano del juez que dio una sentencia de homicidio por culpa”, dijo Esperanza Lucciotto en entrevista con Daniela Barragán en el programa de Café y Noticias que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Daniela Varela, abogada de la Fundación para la Justicia, y Esperanza Lucciotto indicaron que a pesar de las demandas que han hecho a los diversos niveles de poder en el estado, ninguno ha atendido sus demandas.

“Entonces yo creo que nos están haciendo menos, nos están revictimizando de una manera tremenda, hemos estado hablando tanto con Congreso de San Luis Potosí. Ahora se lo pedimos al Gobernador (Ricardo Gallarado), así como él nos quiere ayudar, estamos pidiendo que nos echen la mano con esa Fiscalía, que busquemos esa Fiscalía para que haya a quién ir a pedir resultados, no queremos ya chivos expiatorios que que estén pagando justos por pecadores”.

Karla Pontigo, de 22 años, fue víctima de feminicidio en San Luis Potosí. De acuerdo con Amnistía Internacional, la noche del 28 de octubre de 2012 su hermano fue a buscarla a la discoteca donde trabajaba, pero los guardias del lugar le impidieron el acceso provocando un forcejeo. Finalmente, al entrar encontró a Karla en el suelo gravemente herida. Karla murió la madrugada del 29 de octubre en el hospital debido a las graves lesiones en su cuerpo.

La investigación de la muerte violenta de Karla presentó diversas irregularidades como la falta de protección de la escena del crimen lo que permitió que ésta fuera alterada, no tomaron fotografías de la escena del crimen, no protegieron la cadena de custodia de las muestras y las pruebas, se perdieron algunas de las pruebas que podían establecer si Karla había sufrido agresión sexual, se le negó a la familia acceso al expediente desde el primer momento y no se realizó la investigación con perspectiva de género.

A pesar de las faltas y omisiones en la investigación, la familia continuó con su lucha y logró que el caso de Karla fuera llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de julio de 2015, para ser resuelto 4 años después, el 13 de noviembre de 2019. En su decisión final, la Corte declaró que la muerte de Karla debe ser investigada con perspectiva de género y que se debe de investigar y juzgar a las autoridades que negaron a la familia el derecho al debido proceso y al acceso a la verdad.

Además, la Corte ordenó la creación de una instancia especializada para investigar el caso, la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en materia de género, en la investigación, persecución, litigación y concentración de asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios (UEMI).

Pese a lo dictaminado por la SCJN, el 18 de marzo de este año la Fiscalía de San Luis Potosí desapareció esta unidad alegando que ya existen otras unidades dentro de la Fiscalía que investigan feminicidios y argumentando que la UEMI se creó exclusivamente para el caso de Karla Pontigo.

“Yo sí les he pedido mucho y les pido a cada uno de ustedes que nos ayuden que nos ayuden a empujar esta Fiscalía porque esta Fiscalía que nosotros estamos pidiendo no es otra cosa más que tener el acceso a esa justicia, una justicia que no se lo merece nadie porque como madres, como personas ha sido desgastante”.

Esperanza Lucciotto recordó que en octubre de este año se cumplirán 10 años de la muerte de Karla e indicó que durante este tiempo no sólo ha luchado para exigir justicia para su hija, sino por todas las mujeres que han sido víctima de feminicidios.

“Tenemos una sentencia, dentro de esa sentencia, pues no ha sido nada fácil la lucha. En octubre, el 28 de octubre Karla cumple 10 años, 10 años sin justicia 10 años luchando para que no pido otra cosa más que la justicia, una justicia que se lo merecen ahora no, nada más por el caso de mi hija, de Carla, sino por los casos que siguen pasando dentro de, ya sea en el estado de San Luis como a nivel nacional, pero es muy desgastante ver que las autoridades están haciendo caso omiso”.

Apenas el pasado 20 de septiembre, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que enviará una solicitud al Congreso estatal para pedir la pena de muerte para abusadores sexuales y feminicidas, aunque reconoció que necesita una reforma constitucional. La medida ha generado todo tipo de críticas.

El Gobernador agregó que la propuesta surge ante la gravedad de los delitos de feminicidio y violación sexual, cometidos en contra de mujeres, lo que a decir del Gobernador exige que los responsables sean “sancionados con severidad”.

El mandatario pidió que los diputados locales, a través de una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presenten una reforma para sancionar a violadores y feminicidas, con la pena de muerte, pero en caso contrario, solicitará la castración.

Explicó que para evitar que sucedan con frecuencia esos delitos, se requiere que se sancione con mano dura, por ello promoverán la castración por medio del retiro de los genitales.

Ante esta situación, Esperanza Lucciotto indicó que esta propuesta del Gobernador Ricardo Gallardo no es viable y le pidió enfocar sus esfuerzos en la creación de la unidad.

“El señor Gobernador propone muerte para los asesinos y para los violadores, creo que esto no está dentro de la Constitución en el entorno de México no tenemos ni pena de muerte, ni castraciones, ni nada. Yo le pediría mucho al señor Gobernador si que así como tiene esa disponibilidad nos hiciera favor de crear esa unidad, esa unidad para nosotros sería un pequeño punto de alumbrado hacia nosotros”.

Finalmente, Esperanza Lucciotto reiteró su llamado al Gobierno de San Luis Potosí a que restablezca la unidad especializada para atender los feminicidios en la entidad, pues dijo, no solo es el caso de Karla, sino hay muchos más pendientes por resolver.

“Como se los vuelvo a reiterar, no nos piden opiniones a las familias, no nos están tomando en cuenta porque nadie en San Luis Potosí, se los puedo decir, tiene esa perspectiva de género. Estamos luchando por esa Fiscalía porque porque esa Fiscalía, lo han estado diciendo en San Luis, ‘nada más estaba para el caso de Karla’, no señores, no es nada más un caso ¿y los demás casos en donde quedan? nada más tenías que quitar ese candadito, ese pequeño candadito para que todas las carpetas de investigación se fueran a eso a esa ahora sí cae a esa Fiscalía”.