Reforma: México “tirará al drenaje” 5 millones de vacunas porque caducaron

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Un total de cinco millones 41 mil 50 vacunas contra COVID-19 de las marcas AstraZeneca y Sputnik serán tiradas al drenaje por autoridades sanitarias de México, luego de que caducaron en junio pasado, revela el diario Reforma.

La nota firmada por la periodista Natalia Vitela destaca que conforme al Manual de Vacunación, los biológicos deben tirarse al drenaje y sus frascos deben ser inutilizados.

Del total de vacunas desperdiciadas, 3 millones 409 mil 440 son de la marca AstraZeneca, obtenidas por donación del Gobierno de Estados Unidos, cuyos lotes PA0089, PA0090 y PA0091 se encontraban resguardados en el almacén de Birmex en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Además de un millón 631 mil 610 vacunas caducas de la marca Sputnik, las cuales fueron compradas y corresponden a los lotes 11321G1F2, 1-730921 y 29121G2F2 que se encontraban en el Instituto Nacional de Virología.

El diario Reforma señala que el director general de Birmex, el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, informó el 24 de agosto sobre el material caduco mediante el oficio 357/2022 y pidió a Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), instrucciones para definir el destino de las vacunas.

Reforma no asegura que tirar las vacunas fue producto de una irresponsabilidad del Sector Salud. La información no refiere tampoco mediciones de otros países. Suele haber una merma siempre, pero no es posible, al menos en ese texto, establecer si la de México es mucha o está en los estándares. Estados Unidos había desperdiciado a diciembre de 2021 más de 15 millones de vacunas, por ejemplo.

Un informe de la Airfinity, una compañía dedicada al análisis de la salud, destaca que solo los países desarrollados tiraron a la basura 61.5 millones de vacunas contra la Covid por haber caducado en 2021.

En concreto, según datos de Airfinity, el pasado año caducaron 61 millones 534 mil 034 dosis que fueron adquiridas por la Unión Europea (UE), Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Unas vacunas que habrían servido para inmunizar a más de 30 millones de personas.

La mayor cantidad de antígenos frente al coronavirus caducados se le atribuye a los países miembros de la Unión Europea. En total, 25 millones 228 mil 965 dosis. Por detrás, Estados Unidos, donde se han desperdiciado 20.9 millones de vacunas. Por su parte, en Reino Unido y Canadá caducaron 7.9 y 7.3 millones de dosis, respectivamente.