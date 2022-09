“Estamos bien Mr.Simi”: Dua Lipa canta con peluche durante concierto en Mty (VIDEO)

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– La cantante británica Dua Lipa se “reconcilió” con el peluche del Dr. Simi luego de que un fanático aventara uno de los populares muñecos al escenario durante su presentación en el Estadio Banorte, en Monterrey, Nuevo León.

Un video publicado en TikTok mostró el momento en que el fan aventó el peluche mientras la cantante se encontraba sentada en las escaleras del escenario. En ese momento, Dua tomó el muñeco, que estaba vestido con pantalón de mezclilla y playera verde, y lo sostuvo mientras interpretaba el verso de uno de sus éxitos.

En la grabación se oye el grito de los fanáticos mientras la intérprete de Love Again cantaba y sostenía el muñeco. El video se volvió viral ya que en su presentación en Ciudad de México los asistentes también aventaron uno de estos peluches, pero Dua Lipa lo pateó sin siquiera ver de qué se trataba.

Luego de la polémica generada, la británica respondió a las críticas precisando que cuando los asistentes avientan objetos al escenario es un riesgo para ella y los bailarines, por lo cual lo hizo a un lado.

“Usually when things get thrown on stage they can be a safety hazard for me and dancers, but this was perfectly timed. We’re good Mr. Simi”, se lee en el reposteo de una historia de Instagram.