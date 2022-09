VIDEO: Con humor, Eugenio Derbez muestra la “descripción gráfica” de su accidente

Los Ángeles, 24 de septiembre (La Opinión).- A unos días de su reaparición en redes sociales para narrar cómo sucedió su accidente, Eugenio Derbez compartió un video en el que, con el sentido del humor que lo caracteriza, mostró gráficamente cómo sucedió la caída que sufrió y le provocó alrededor de 15 fracturas en el hombro.

A pesar de encontrarse todavía en cama y reponiéndose de la cirugía en la que prácticamente le reconstruyeron el hombro derecho, una vez más dio muestra de su incansable sentido del humor y con una recopilación de imágenes compartió lo que aseguró, es una representación visual de lo que sucedió mientras se encontraba jugando realidad virtual con su hijo Vadhir.

“Descripción gráfica de mi accidente“, escribió como título al video en el que aparece su personaje de “El Diablito”, en el que, tal como sucedía en sus famosos sketches, este es el encargado de hacerle una maldad.

Y es que según lo narró durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, el lamentable accidente sucedió en lo que parecía ser un momento de diversión.

“Yo estaba en un edificio de cien pisos, y era lo que yo estaba viendo, estaba parado en una tabla pequeña. De repente me tropecé con algo, caí en el piso y a la hora que camino y que doy un paso en lo que mi mente registraba, la realidad virtual hace que yo caiga al vacío por esos cien pisos, lo que yo veía no coincidía con lo que tenía en mi entorno. Me tropecé con unos escalones, caí con todo mi peso sobre el codo y empuja todo y se me sale el hueso (del hombro)“, afirmó.