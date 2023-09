Verstappen gana GP de Japón y acaricia el campeonato; “Checo” se retira de la carrera

SUZUKA, Japón, 24 de septiembre (AP).— El líder indiscutido del campeonato de Fórmula 1, Max Verstappen, volvió a dominar el domingo y se impuso en el Gran Premio de Japón, un triunfo que le acercaba a su tercer campeonato consecutivo.

El piloto de Red Bull, que la semana pasada se quedó fuera del podio en Singapur, salió de la primera posición de la grilla de largada y se mantuvo al frente para llevarse su victoria 13 de la temporada.

El piloto de McLaren, Lando Norris, fue segundo, 19.4 segundos por detrás de Verstappen, mientras que su compañero, el novato australiano Oscar Piastri, fue tercero y consiguió su primer podio en la F1.

Constructors Champions of the world!!! 🏆

What an unbelievable season we’re having 🙌 I couldn’t be more proud to be part of this @redbullracing 🙌 Everyone working on the track and back in the factory, thank you so much. What a rocket ship 🚀

It’s amazing to achieve this… pic.twitter.com/c1MHnjukCr

