Sakkari doblega a Dolehide y se convierte en la campeona del WTA 1000 de Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre (AP).— Maria Sakkari doblegó el sábado 7-5, 6-3 a Caroline Dolehide para convertirse en la campeona del WTA 1000 de Guadalajara, su primer cetro en cuatro años.

La griega concretó apenas el segundo triunfo de su carrera en el circuito, luego de conquistar Rabat en 2019. Rompió así una racha de seis derrotas en fila en finales de torneos de la WTA.

This one's yours, Maria 🥹@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA

— wta (@WTA) September 24, 2023