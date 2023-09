F1: Red Bull obtiene campeonato mundial de constructores por segundo año consecutivo

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 24 de septiembre (ASMéxico).- Red Bull selló su domino del 2023 con el campeonato mundial de constructores que obtuvo en el Gran Premio de Japón. Con el triunfo de Max Verstappen, donde sumó 26 puntos por la vuelta rápida, la escudería austríaca aseguró el mundial a pesar de que Sergio Pérez no sumó puntos por su abandono, sin embargo, el mexicano también aportó para este valioso triunfo.

Por segundo año consecutivo, Red Bull se corona en el campeonato mundial de constructores en un año donde ha sido el claro dominador. El RB19 es el auto a batir a lo largo del año con la dupla de Sergio Pérez y Max Verstappen, quienes han hecho una buena mancuerna en esta nueva era de los “Toros Rojos”.

Con el triunfo de Max, Red Bull llegó a 623 puntos para conquistar la F1 con una amplia ventaja, pues Mercedes le sigue en el segundo sitio con 305 unidades. Tan sólo Max Verstappen ha aportado 400 pts, por los 223 de “Checo” Pérez, quien este año ha obtenido un par de triunfos en una de sus temporadas más complicadas desde que está con Red Bull.

LOS TÍTULOS DE RED BULL EN F1

ASÍ MARCHA EL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL 2023

They have been rapid right from the off 💪

David Tremayne salutes the all-conquering, uncatchable @redbullracing team #F1 #JapaneseGP https://t.co/EGpaSYZsNK

— Formula 1 (@F1) September 24, 2023