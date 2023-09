El Alcalde de NY impone límite de 30 días para permanencia de migrantes en albergues

Por Bobby Caina Calvan

NUEVA YORK, 24 de septiembre (AP).— Acosado por el flujo constante de solicitantes de asilo, el Alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha impuesto un límite de 30 días a la permanencia de migrantes adultos en albergues administrados por la ciudad para aliviar las presiones sobre el sistema maltrecho y acaso disuadir a otros migrantes que quieran acudir.

Los defensores de migrantes e indigentes no tardaron en calificar la medida de innecesaria y cruel.

Pero el Alcalde dijo que se trata de “un paso más en nuestros esfuerzos para ayudar a los solicitantes de asilo a dar el paso siguiente en sus travesías”.

More than 116,000 asylum seekers have come to New York City since last spring in search of the American Dream. Our administration and our partners across the city have led the calls to "Let Them Work," so I want to thank @POTUS for hearing our entire coalition, including our… https://t.co/cmjSTBZ5Hj

Adams anunció las nuevas normas el viernes, después que el Gobierno de Joe Biden dijera la semana pasada que otorgará el estatus de protección temporaria a cientos de miles de venezolanos que arribaron antes del 31 de julio. Esto les permitirá obtener más rápidamente la autorización para trabajar en el país.

La decisión del Gobierno federal era deseada desde hace tiempo por Adams y los alcaldes de otras grandes ciudades cuyos sistemas de albergues ceden bajo la tensión del número de migrantes de los que deben ocuparse y que crece a diario.

“Agradecemos el apoyo que hemos recibido hasta ahora de nuestros socios estatales y federales, pero tenemos más de 60 mil solicitantes de asilo a nuestro cargo, y sin ayuda adicional nos veremos obligados a seguir tomando decisiones difíciles”, dijo Adams en su anuncio.

