El artista Friedeberg es homenajeado en el documental Pedro, estreno del FICM

“Mano-Silla” es la obra más conocida de Pedro Friedeberg, artista mexicano hijo del surrealismo que juega con las formas, colores y la repetición para crear su obra, y hoy un documental le rinde homenaje.

Morelia, Michoacán, 24 de octubre (SinEmbargo).- Su obra está marcada por las líneas, las figuras simétricas, los colores, símbolos religiosos barrocos y la repetición. Pedro Friedeberg es un artista mexicano de origen italiano marcado por la corriente surrealista desde 1959. Su pieza más conocida es la “Mano-Silla”.

La figura de este también diseñador es captada bajo la lente del primer documental dedicado al hombre detrás de la obra: Pedro, un filme realizado por Liora Spilk Bialostozky que forma parte de la Selección documental del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Un trabajo que muestra un contraste entre los momentos más íntimos de Friedeberg hasta su lado más público.

Algunos de los cuadros de Pedro Friedeberg forman parte de los primeros recuerdos de Liora Spilk cuando de niña atrapan su atención al verlos colgados en las paredes de la casa de su abuela, comprometida con el arte.

El personaje de Pedro para Liora fue siempre un enigma y cuando tuvo la oportunidad de conocer más de él no dudó en hacerlo.

“Mi acercamiento con la cultura y el arte fue gracias a mi abuela, y entonces conforme fui creciendo, Pedro siempre fue como esta figura mítica que existía y cuando empecé a estudiar Comunicación en la UNAM, tenía que hacer un cortometraje sobre alguien que admirara y fue la excusa”, cuenta la directora en entrevista con SinEmbargo.

En Pedro, Liora muestra ante su cámara a la persona detrás del artista, al hombre que alimenta a sus gatos rodeado de sus esculturas, del que se prepara café e invita a sus amigos a una comida en casa, pero también al artista que protagoniza exposiciones y que viaja por el mundo para alimentar su arte.

Pero la lente no sólo enfoca a Pedro Friedeberg, la cámara capta también los acercamientos muchas veces desafortunados de Liora con un hombre de recio carácter que no teme a ser sincero y mostrarse renuente.

“Aprendí a hacer cine en estos 10 años que hice la película y la manera en que yo podría justificar la forma y la escritura de mi película era hacer una cosa personal, como decir ‘esto es lo que yo vi’. Se tienen que hacer 100 películas sobre Pedro, pero esta película, por cómo está filmada y con el material que tenía, era la mejor película que se podía hacer”.

El filme navega entre dos personajes: Liora, tratando de conocer más a Pedro; y Pedro como este artista indomable que termina por compartir de forma honesta y sin inhibiciones quién realmente es.

La admiración de Liora por este artista más que obstáculo para el filme, fue su principal motor:

“Por esa admiración mi regla final siempre era: ‘¿Esto le gustaría a Pedro?’, si la respuesta final era ‘sí’, se hacia; y sino, no. Siempre mi estrella del norte fue decir ‘voy tratar de imitar algo que le gustaría Pedro y así se fue haciendo el documental”.

Pedro, que sigue algunos de los momentos más cotidianos del día a día de diseñador, también presenta la opinión de algunos intelectuales como Elena Poniatowska y Deborah Holtz.

“Él es una sorpresa diaria, él ‘es un mundo en sí mismo’, como dice Holtz en el documental. Es una estrella fugaz y todos los días me sorprendía la magia de sus palabras, la magia de sus recuerdos y la magia de sus amigos, y un millón de sorpresas me llevé. Cada sorpresa que me llevé era ir conociendo un cachito de Pedro cada vez”, recuerda Spilk.

Liora ha dedicado su fresca carrera a la edición trabajando en cortometrajes documentales con temáticas duras como la devastación ecológica en Cancún, la pederastia clerical en Oaxaca y la violencia sistematizada en México, asó como haber participado en la producción del corto La Muñeca Tetona.

Aunque se han dedicado algunos trabajos para la obra de Pedro Friedeberg, este el el primer largometraje para él:

“Logré este documental a persistencia, por no frenarme, por decir ‘esto se tiene que hacer’ y tiene una responsabilidad enorme el de retratar a este personaje importantísimo y esto tiene que sucede y no paré hasta terminar”.

“Antes Pedro era un mito y ahora tengo la fortuna de conocer al humano detrás del artista y eso es un privilegio enorme”.

Pedro, producido por la misma Liora Spilk, Julia Cherrier, Victoria Gutiérrez y Marion d’Ornano, tiene su estreno mundial en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia en donde Competirá a Mejor Documental.