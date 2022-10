VIDEO: Activistas lanzan pastelazos a figura del rey Carlos III en museo de Londres

Esta reciente oleada de protestas ecologistas en contra de obras de arte tiene como objetivo manifestarse por la explotación de yacimientos de combustibles fósiles en Reino Unido.

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS).- Un grupo de activistas ecologistas en contra del uso de petróleo ha arrojado este lunes una tarta a la figura de cera del rey Carlos III en el museo Madame Tussauds de Londres.

Videos e imágenes en redes sociales muestran a dos activistas ataviados con una camiseta con el lema “Just Stop Oil” arrojando trozos de pastel sobre el rostro de la figura, según recoge la radiotelevisión británica BBC.

En un video compartido por Sky News se observa a uno de los activistas instando a las autoridades a “actuar” frente al cambio climático y el uso de petróleo, y no sólo limitarse a lanzar palabras vacías sobre el asunto.

Ecologistas dan un tartazo en la cara de la figura de cera del rey Carlos III en el museo Madame Tussauds de Londres. Los activistas piden así a las autoridades "actuar" frente al cambio climático y el uso de petróleo https://t.co/EnHPv7feLR pic.twitter.com/b7Vr5s9P13 — Europa Press (@europapress) October 24, 2022

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂 👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

La misma cadena de televisión ha informado de que, según agentes de la Policía Metropolitana de Londres, los dos activistas han sido detenidos acusados de daños criminales contra bienes ajenos.

Este incidente se da apenas un día después de que también una pareja de activistas lanzasen puré de patata contra un cuadro del pintor impresionista francés Claude Monet en el Museo Barberini de Potsdam, al sur de Berlín.

Ya a comienzos de mes otra pareja de activistas, vestidas con la misma camiseta reivindicativa, arrojaron sopa de tomate contra el cuadro “Los Girasoles” de Vicent Van Gogh, exhibido en la National Gallery de Londres.

🏛 The action takes place a few weeks ahead of COP 27 which King Charles III has reportedly abandoned plans to attend and deliver a speech at, on the advice of the then, now former Prime Minister Liz Truss.#ClimateCrisis #ClimateChange #CostOfLivingCrisis #CostOfGreedCrisis #UK — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

🌡 If you’d like to learn more about the campaign, attend a talk at https://t.co/VfvQUf5dO6 💷 Donate at https://t.co/HBHsudE9Sn — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press