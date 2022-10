Augusto López continúa críticas a gobernadores por estrategia de seguridad en estados

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, continuó la polémica al hablar sobre gobernadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) y sus respectivos trabajos en materia de seguridad.

Durante una reunión con diputados en el estado de Veracruz, el titular de la Segob señaló al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, por dedicar mayor importancia a rivalizar a estados del norte y del sur que a reforzar la estrategia de seguridad.

Asimismo, habló sobre el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y de la Presidenta Municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, por criticar la estrategia de seguridad en dicha entidad.

Asimismo, durante la visita de Augusto López, la Diputada veracruzana Maribel Ramírez Topete criticó el proceso de militarización en el país, argumentando que, si bien existe un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, recordó que desde el 2007 —durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa— ha habido un despliegue militar en aumento pero no han habido mejorías.

“Exigimos un replanteamiento de fondo para lograr el cambio de estrategia de seguridad. Le están diciendo a los mexicanos que no hay estrategia de seguridad posible si no es con el Ejército en las calles, esto no es cierto”, señaló la legisladora.