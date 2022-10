Leslie Jordan, actor de Will & Grace y de AHS, muere a los 67 años en EU

Jordan obtuvo nuevos seguidores en 2021 cuando comenzó a publicar videos diarios de sí mismo en Instagram durante la pandemia.

Los Ángeles, 24 de octubre (AP) — Leslie Jordan, el actor cuyo irónico acento sureño y versatilidad lo convirtieron en un destacado actor de comedia y drama en series de televisión como Will & Grace y American Horror Story, falleció. El ganador del Emmy, cuyos videos lo convirtieron en una estrella de las redes sociales durante la pandemia, tenía 67 años.

“El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy en día sin el amor y la luz de Leslie Jordan. No solo fue un gran talento y un placer trabajar con él, sino que también brindó un santuario emocional a la nación en uno de sus momentos más difíciles”, dijo un representante de Jordan en un comunicado el lunes.

El nativo de Chattanooga, Tennessee, que ganó un Emmy como actor invitado destacado en 2005 por su papel de Beverly Leslie en Will & Grace, tuvo un papel recurrente en la comedia de Mayim Bialik Call me Kat y protagonizó la comedia de situación Los chicos geniales.

Otros créditos eclécticos de Jordan incluyen Hearts Afire, Boston Legal, Fantasy Island y The United States vs. Billie Holiday. Interpretó varios papeles en la serie de franquicias American Horror Story.

Jordan murió el lunes en un accidente automovilístico en Hollywood, según informes del sitio web de celebridades TMZ y Los Angeles Times, citando fuentes policiales no identificadas.

Las estrellas de Will & Grace lloraron su muerte.

“Mi corazón está roto”, tuiteó Sean Hayes. “Todos los que alguna vez lo conocieron, lo amaron. Nunca habrá nadie como él. Un talento único con un corazón enorme y solidario. Te extrañaremos, mi querido amigo”.

“Aplastado por enterarme de la pérdida de @thelesliejordan, el caballero sureño más divertido y coqueto que he conocido”, tuiteó Eric McCormack. “La alegría y la risa que trajo a cada uno de sus episodios de #WillandGrace fue palpable”.

Jordan obtuvo nuevos e inesperados seguidores en 2021 cuando el antiguo residente de Los Ángeles pasó un tiempo durante el confinamiento por la pandemia cerca de su familia en su ciudad natal. Rompió la monotonía al publicar videos diarios de sí mismo en Instagram.

Muchos de los videos de Jordan lo incluían preguntando “¿Cómo te va?” y algunas incluían historias sobre Hollywood o su infancia al crecer con hermanas gemelas idénticas y su “mamá”, como él la llamaba. Otras veces hizo cosas tontas como completar una carrera de obstáculos bajo techo.

“Alguien llamó desde California y dijo: ‘Oh, cariño, te has vuelto viral’. Y dije: ‘No, no, no tengo COVID’. Sólo estoy en Tennessee”, dijo Jordan. Celebridades como Michelle Pfeiffer, Jessica Alba y Anderson Cooper, junto con marcas como Reebok y Lululemon, publicaron comentarios.

Pronto se obsesionó con la cantidad de vistas y seguidores que tenía, porque no pasaba mucho más. Al momento de su muerte, acumuló 5.8 millones de seguidores en Instagram y otros 2.3 millones en TikTok.

“Por un tiempo allí, fue como obsesivo. Y pensé: ‘Esto es ridículo. Detente, detente, detente”. Ya sabes, casi se convirtió en: “Si no sucede en Instagram, no sucedió”. Y pensé: ‘Tienes 65 años, en primer lugar. No eres una adolescente’”.

El centro de atención condujo a nuevas oportunidades. A principios de este mes, lanzó un álbum de gospel llamado “Company’s Comin'” con Dolly Parton, Chris Stapleton, Brandi Carlile, Eddie Vedder y Tanya Tucker. Escribió un nuevo libro, ¿Cómo les va?: Desventuras y travesuras de una vida bien vivida.

Fue el segundo libro de Jordan, luego de sus memorias de 2008, My Trip Down the Pink Carpet, una versión personal de Hollywood, la fama, la adicción, la cultura gay y aprender a amarse a uno mismo.

“Ese tipo de trato con toda la angustia y crecer gay en la Iglesia Bautista y la, la, la, la, la. Y esta, sólo quería contar historias”, dijo a The Associated Press en 2021. Entre las anécdotas: trabajar con Lady Gaga en American Horror Story; cómo conocer a Carrie Fisher llevó a Debbie Reynolds a llamar a su madre y al pony Shetland que tuvo de niño llamado Midnight.

Convirtió muchos de sus recuerdos y observaciones de la vida en producciones teatrales, incluidas presentaciones fuera de Broadway de sus memorias musicalizadas “Hysterical Blindness” y una versión de 2010 de su “My Trip Down the Pink Carpet”, un espectáculo que alternaba entre stand-up comedia y enérgico espectáculo unipersonal.

Esas celebridades en duelo incluyeron a Jackée Harry, Marlee Matlin y Kristen Johnston, quienes llamaron a Jordan “mágico”. Lynda Carter escribió que “puso una sonrisa en los rostros de tantos, especialmente con sus videos sobre la pandemia. Qué hazaña mantenernos a todos riendo y conectados en tiempos tan difíciles”.

En una entrevista de 2014 con la revista Philadelphia, se le preguntó a Jordan cómo se relacionaba con su papel en la película de 2013 Southern Baptist Sissies, que explora cómo crecer siendo gay mientras se cría en una iglesia bautista conservadora.

“Tenía muchas ganas de ser un buen cristiano, como algunos de los chicos de la película. Me bauticé 14 veces”, dijo Jordan. “Cada vez que el predicador decía: ‘¡Adelante, pecadores!’, yo decía: ‘Oooh, estaba en el bosque con ese chico, mejor sigo adelante’. Mi madre pensó que estaba siendo dramático. Ella decía: ‘Leslie, ya estás salvada’, y yo decía: ‘Bueno, no creo que haya sido necesario’.

En 2007, Jordan habló sobre cómo un papel como patrocinador de Alcohólicos Anónimos en el drama adolescente de CW Hidden Palms reflejaba su vida e incluía una lección valiosa.

“Si hay algo con lo que los niños podrían salirse con la suya es que las personas que usan drogas y alcohol están enmascarando algo”, dijo Jordan a la AP. “Conmigo, fue mi homosexualidad. Era más fácil ser gay cuando estaba drogado. Así que me mantuve drogado durante 33 años. … No sé cuándo pasó de recreativo a medicinal, pero esa es la línea que cruzas donde necesitaba un trago para llegar a una fiesta, para ser divertido, para ser yo”.

El actor cambió de rumbo después de un incidente por conducir ebrio en diciembre de 1997.

“Me mantuve sobrio, no tomé una aspirina. Nada. Y trabajé mi (improperio) y mi carrera comenzó a florecer”.

Jordan llegó por primera vez a Los Ángeles en 1982 en un autobús de Trailways “con un sueño y mil 200 dólares en calzoncillos”, con la esperanza de triunfar como actor. Le dijeron que su estatura de cuatro pies 11 pulgadas y su acento lo detendrían, pero demostró que los detractores estaban equivocados.

Su gran oportunidad llegó interpretando el papel de un desafortunado exconvicto en un episodio de 1989 de Murphy Brown.

“Cuando se emitió ese episodio, mi agente llamó al día siguiente y dijo: ‘Nunca había visto algo así. El teléfono no deja de sonar’”.