Trump separó a las familias. Ahora un Juez abre la puerta a miles de demandas en EU

Por Jesús García

Estados Unidos, 24 de octubre (La Opinión).– Eliot y Héctor huyeron de Guatemala tras amenazas de muerte, pero al llegar a los Estados Unidos durante la política “tolerancia cero” del Gobierno de Donald Trump, los migrantes fueron separados, causando severos daños mentales a ambos.

El caso ocurrido en 2018 es uno de los más de cinco mil ocasionados por la administración Trump que, en lugar de mantener a las familias juntas, arrebató a los hijos de sus padres y deportó a los segundos.

Eliot y Héctor, quien ahora tiene 15 años, fueron diagnosticado con Trauma de Estrés Post Traumático (PTSD, en inglés).

La demanda liderada por el Southern Poverty Law Center (SPLC), Covington & Burling y Coppersmith Brockelman tuvo un avance importante, luego de que el Juez federal en Arizona, James A. Soto, desechara la petición del Gobierno federal sobre supuesta “falta de evidencia” en el caso.

La querella busca daños monetarios por el trauma sufrido por la familia desde que llegó a EU. Los nombres de los migrantes fueron cambiados para protegerlos.

En el documento judicial utiliza siglas para referirse a los migrantes –E.S.M. y su hijo H.S.S.—además de detalles sobre su situación en 2018.

“Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) encarcelaron a los demandantes en condiciones antihigiénicas y de hacinamiento, en una celda fría sin ropa de abrigo adecuada”, se indica.

Eliot y Héctor fueron enviados a centros de detención separados durante aproximadamente un mes, tiempo durante el cual los dos tuvieron una comunicación limitada, se indica.

UN AVANCE IMPORTANTE

Norma Ventura, abogada del Proyecto de Justicia para Migrantes del SPLC, celebró la decisión del juez Soto, además de acusar al Gobierno del Presidente Joe Biden de defender políticas de Trump.

“La decisión de la corte nos acerca un paso más a mostrar la crueldad intencional detrás de la política de separación familiar de la administración Trump, que la administración Biden continúa defendiendo en la corte”, dijo.

La decisión del Juez Soto indica que al desestimar la petición del Gobierno federal se dan por válidos “los hechos materiales alegados en la demanda”, aunque el proceso no será tan sencillo, pues hay más pruebas a presentar.

ICE must follow it's own rules: When a detained person can not be returned to their home country, they should be released.@ICEgov 🗣️ #FreeThemAll! https://t.co/kJEghzOb6U

— Southern Poverty Law Center (@splcenter) December 18, 2020