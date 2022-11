Presidente Bukele anuncia nueva fase de plan de lucha contra pandillas en El Salvador

Madrid, 24 Nov. (EUROPA PRESS).- El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado la puesta en marcha de la “Fase 5” de su Plan de Control Territorial de lucha contra las pandillas, que permitirá a las Fuerzas Armadas del país encontrar y “extraer” a supuestos delincuentes en grandes ciudades.

El plan de Bukele es el de exportar a nivel nacional cercos militares como el que llevaron a cabo en la localidad de Comasagua, de 15 mil habitantes, pero esta vez en ciudades y municipios más grandes, ha informado La Nación.

“Con la Fase 5 vamos a terminar de sacar esa plaga de nuestras ciudades y El Salvador será un ejemplo para el mundo, aunque no será fácil”, ha declarado Bukele, en alusión a que el plan está enfocado principalmente al combate contra las pandillas.

