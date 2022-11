Tirador de Walmart en Virginia es identificado; trabajó para la tienda por 12 años

Los Ángeles, 24 de noviembre (LaOpinión).- Un gerente de una tienda Walmart en Chesapeake, Virginia, abrió fuego dentro de la tienda el martes por la noche, matando a seis personas e hiriendo al menos a seis más en la tienda antes de dispararse a sí mismo, dijeron las autoridades el miércoles.

Horas después, Walmart identificó al atacante como Andre Bing. Su puesto era “líder de equipo de la noche a la mañana” y comenzó a trabajar para Walmart en 2010, dijo la compañía. Funcionarios de la ciudad dijeron que el hombre tenía 31 años y que estaba armado con una pistola y varias revistas.

De acuerdo al testimonio de Briana Tyler, trabajadora de Walmart, el tiroteo ocurrió en la sala de descanso de la tienda. Entre 15 y 20 personas del equipo de almacenamiento nocturno estaban en la sala para una reunión cuando su gerente abrió fuego.

Days after the Colorado shooting that has animated the left because of a claim it was a right-wing anti-trans hate crime, there was another mass shooting in Chesapeake, VA where 6 were killed. But this hasn't received as much attention. This is the deceased gunman, Andre Bing: pic.twitter.com/P2tAAm6nG7

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 23, 2022