Congreso ruso aprueba ley contra difusión LGBT en contenidos; EU alerta golpe a DDHH

Madrid, 24 de noviembre (EUROPA PRESS).- La Duma del Estado de Rusia ha aprobado este jueves en tercera y última lectura una reforma que endurece y amplía los castigos contra quienes difundan contenidos LGTBI, con medidas que ya no se extienden únicamente al ámbito de los menores de edad.

El oficialismo ruso justifica esta reforma en la necesidad de combatir lacras como la pedofilia, pero para las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos supone un paso más en la represión contra el colectivo LGTBI.

Las autoridades rusas prevén perseguir cualquier tipo de contenido considerado contrario a los valores conservadores en Internet, medios de comunicación, libros, películas y anuncios, según los medios oficiales rusos.

No se permitirá, por ejemplo, difundir contenido sobre orientaciones sexuales consideradas no tradicionales, con un apartado específico para evitar que se pueda hacer “propaganda” de terapias de reasignación de género.

Las multas por “propaganda” LGTBI pueden llegar a 400 mil rublos (unos seis mil 400 euros) en el caso de ciudadanos de a pie, o 800 mil rublos si se trata de funcionarios. En el caso de entidades, la pena se eleva hasta los cinco millones (más de 79 mil euros), informa la agencia Interfax.

ESTADOS UNIDOS REACCIONA CONTRA APROBACIÓN DE REFORMA EN RUSIA

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha alertado este jueves de que el endurecimiento de la legislación por parte de Rusia contra la “propaganda” LGTBI supone un “duro golpe” para los Derechos Humanos de las personas que conforman dicha comunidad.

En este sentido, ha pedimos a los diputados rusos que retiren la ley y aboguen por “respetar los Derechos Humanos y la dignidad de todos”.

The proposed expansion of Russia’s ban on information regarding LGBTQI+ issues would be another serious blow to freedom of expression and the human rights of LGBTQI+ persons in Russia. We urge Russian lawmakers to withdraw the bill and respect the human rights and dignity of all.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 24, 2022