Encuesta de Enkoll: Morena y aliados encabezan preferencias para Gobierno de la CdMx

En cuanto a las preferencias sobre los posibles candidatos para dichas elecciones, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, es el candidato favorito de Morena, con el 33 por ciento de las preferencias.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Morena y sus aliados encabezan las preferencias electorales rumbo a las elecciones para Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al obtener el 50 por ciento de la preferencia efectiva, mientras que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) obtienen en conjunto el 40 por ciento de la intención del voto, reveló una encuesta realizada por Enkoll para El Universal.

De acuerdo con el sondeo de la agencia dedicada a la investigación en opinión pública y estudios de mercado, los números son favorables para la alianza Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT); no obstante, muestra que al considerar a los capitalinos que prefieren una opción distinta con el bloque opositor el porcentaje suma 49 por ciento, cifra similar a la intención del voto del partido oficialista.

Con la pregunta: “Si hoy fueran elecciones para elegir Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ¿por cuál partido político votaría?”, en la preferencia efectiva, la mayoría de los encuestados eligió a Morena (45 por ciento), seguido por el PAN (32 por ciento), el PRI (10 por ciento), y PRD, Movimiento Ciudadano (MC), PT y PVEM, tres por ciento cada uno.

En cuanto a las preferencias sobre los posibles candidatos para dichas elecciones, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, es el candidato favorito de Morena, con el 33 por ciento de las preferencias, seguido por el presidente nacional del partido oficialista, Mario Delgado Carrillo, con un 30 por ciento, en tercer lugar se encuentra la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, con el 26 por ciento, y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, obtuvo un 11 por ciento.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

En la encuesta de Enkoll, la candidata favorita para la oposición es la actual Diputada federal del PAN, Margarita Zavala, con el 30 por ciento de las preferencias; en segundo lugar se encuentra la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, y el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, con el 22 por ciento cada uno; mientras que la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, obtuvo el 15 por ciento; el Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, el seis por ciento, y el panista Jorge Romero, el cinco por ciento.

Sobre el mejor abanderado de la alianza PAN, PRI y PRD, el estudio de opinión mostró que Margarita Zavala también ocupa el primer lugar con un 29 por ciento de la preferencia efectiva; le siguen Gálvez, quien tiene el 21 por ciento; Taboada, con el 20 por ciento, Lía Limón, el 14 por ciento, el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, el 10 por ciento; y Mauricio Tabe, el seis por ciento.

La agencia también planteó tres posibles escenarios a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en donde los posibles candidatos de Morena aventajan al bloque opositor, ya que Omar García Harfuch registró el 55 por ciento de la intención del voto, mientras que Margarita Zavala alcanzó el 33 por ciento, y Salomón Chertorivski, el 10 por ciento.

Asimismo, en un segundo careo, Mario Delgado ganaría con el 51 por ciento, Margarita Zavala con el 36 por ciento y Salomón Chertorivski, con el 10 por ciento.

Finalmente, en otra lista de posibles candidatos, la mayor intención del voto para Jefe de Gobierno capitalino lo tiene Clara Brugada con el 50 por ciento, en segundo lugar se encuentra Margarita Zavala con el 37 por ciento y en tercer lugar está Chertorivski, con un 11 por ciento.

Los datos de Enkoll fueron obtenidos mediante una encuesta realizada del 16 al 20 de noviembre de 2022, en donde se entrevistó a mil 006 adultos (hombres y mujeres) residentes de la Ciudad de México, vía telefónica.