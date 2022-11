AMLO definirá modelo político-económico de su Gobierno en marcha del 27 de noviembre

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó esta mañana que durante su discurso del próximo 27 de noviembre definirá teóricamente el modelo político-económico que implementa su Gobierno.

“Voy a hacer algo que no he hecho, lo adelanto. Muy breve, voy a definir cómo podríamos denominar teóricamente el modelo político, económico, social que estamos llevando a cabo en México. No es, desde luego, neoliberalismo. Tampoco es, como dicen nuestros adversarios, populismo”, comentó en su rueda de prensa.