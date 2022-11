El sarampión es una amenaza inminente en el mundo; vacunación cayó, alertan OMS y CDC

LONDRES (AP) — La inmunización contra el sarampión ha disminuido significativamente desde la pandemia de coronavirus, por lo cual un récord de casi 40 millones de niños no se vacunaron contra la enfermedad el año pasado, informaron la Organización Mundial de Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

En un reporte emitido el miércoles, la OMS y los CDC afirmaron que millones de niños ahora son vulnerables al sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo. En 2021, los funcionarios dijeron hubo unos nueve millones de casos y unas 128 mil muertes por sarampión en todo el mundo.

La OMS y los CDC indicaron que la disminución de las vacunas, el escaso monitoreo de la enfermedad y los retrasos debido a COVID-19, sumados a brotes en más de 20 países, significan que “el sarampión es una amenaza inminente en cada región del mundo”.

