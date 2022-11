Pastor cristiano es asesinado y su hija violada tras negarse a robo en templo en CdMx

Según los primeros reportes en medios, los tres presuntos agresores ingresaron al templo con la intención de robar el diezmo, pero ante la negativa del pastor, lo hirieron letalmente con un arma blanca.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Un sacerdote cristiano de 79 años fue asesinado en su casa, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Los presuntos agresores también golpearon a su esposa de 78 años, mientras que a su hija de 43 años la violaron.

Las agresiones fueron en la colonia Nueva Atzacoalco, alrededor de las 20:00 horas, donde además se reportó que robaron 30 mil pesos que correspondían al diezmo de los fieles cristianos, de acuerdo con lo confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

El pastor cristiano identificado como Efrén “N” estaba en la Iglesia Cristiana Nazaret ICIPAR, templo en la colonia Nueva Atzacoalco, donde también vivía junto a su familia. De acuerdo con las primeras investigaciones fueron tres sujetos los agresores, sin embargo, aún las autoridades no han detenido a ninguna persona.

Según los primeros reportes en medios, los tres presuntos agresores ingresaron al templo con la intención de robar el diezmo, pero ante la negativa del pastor, lo hirieron letalmente con un arma blanca, posteriormente realizaron las agresiones físicas y sexuales a las mujeres, pero no pudieron cometer el robo de 30 mil pesos.

Al parecer, elementos de la Policía de Investigación (PDI) quisieron llevarse el dinero, por lo que vecinos de la zona retuvieron en la iglesia a las autoridades hasta que llegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes los trasladaron al Ministerio Público para determinar responsabilidades.