México cederá presidencia de Alianza del Pacífico en Lima a Pedro Castillo: Ebrard

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 24 de noviembre (Zeta).- Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció hoy que el Presidente de Perú, José Pedro Castillo Terrones, asumirá la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, durante una reunión que se llevará a cabo en Lima.

En la IX Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, el Canciller mexicano indicó que la fecha aún está por definirse, pero que el cargo será delegado en la capital peruana, ante la negativa del Congreso de dicho país de autorizar el viaje de Castillo Terrones a México, donde se había previsto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le cediera el mandato.

“Vamos a tener próximamente la fecha que nos van a aclarar nuestros mandatarios de la Cumbre, que no se realizó porque vamos a tener que ir a Lima, Perú, porque al Presidente no le dieron permiso de salir. Entonces, no se puede entregar la Presidencia Pro Tempore si no está el Presidente del país, por lo tanto, lo que haremos es ir a Lima, Perú”, reiteró el funcionario federal.