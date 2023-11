AMLO cuestiona fallo de Jueza para devolver casa a Lozoya: Se agarran de tecnicismos

El jueves, la FGR sufrió un nuevo revés en uno de los casos contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex: ahora una Jueza ordenó devolverle su residencia valuada en 38 millones de pesos.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó este viernes la decisión de una Jueza federal de devolver una propiedad ubicada en Las Lomas, exclusivo barrio de la Ciudad de México, a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) procesado por actos de corrupción durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Dijo que su administración enfrenta estos fallos a diario, tomados en su mayoría por “supuestos errores técnicos”.

“Todavía no hay acuerdo [con Lozoya], nosotros lo que planteamos es la reparación del daño. Ellos plantean devolver 20 millones de dólares, pero Pemex y [la Secretaría de] Hacienda hablan de 100 millones de dólares, en esos términos, y por eso no se ha concedido la libertad condicionada, no hay arreglo”, explicó en su conferencia de prensa matutina, este viernes desde Oaxaca.

“La devolución [de la propiedad de Las Lomas] tiene que ver con el caso pero está resuelto por un Juez, no es el Poder Ejecutivo, ni la Fiscalía, como las tenemos lamentablemente casi a diario, jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores: dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides”, cuestionó.

El Presidente afirmó que los juzgadores “no son capaces de entender que se trata de justicia, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico, faltó poner la hora, o fue un día y no otro… Estamos enfrentando diario todo eso, por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial, que está muy podrido con honrosas excepciones, que eso son, no es la regla”, completó.

López Obrador insistió en su propuesta de que sea “el pueblo quien elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros… Es importante que sean íntegros, incorruptibles. Si no, es una burla, todo el que tiene dinero, que tiene para comprar su inocencia, queda libre”, criticó.

Además, explicó que, cuando asumió el poder en 2018, “vi que la corrupción era peor de lo que pensaba” y “algo parecido me sucedió con el Poder Judicial: hice propuestas de ministros, me equivoqué, se aliaron con los del antiguo régimen, en vez de ser reformadores, se convirtieron o ya eran, con el poder se descararon y actuaron como conservadores, manteniendo el status quo, no cambiando”, detalló.

Por ello, “antes de irme voy a dejar la iniciativa” de reforma al Poder Judicial, en lo que ha llamado el “Plan C”, para que en las elecciones de 2024 se vote a favor del oficialismo y consiga mayorías absolutas en el Congreso, la única manera de aprobar este tipo de reformas constitucionales.

LOZOYA RECUPERA PROPIEDAD

La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés el jueves en uno de los casos contra Lozoya Austin. Ahora una Jueza ordenó devolverle su residencia valuada en 38 millones de pesos.

Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda de extinción de dominio de la FGR para hacerse de la residencia de Lozoya ubicada en Lomas de Bezares.

En su resolución, la juzgadora argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en 2012.

“Debido a que el hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012, esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio, pues debe considerarse que lo sustantivo no puede aplicarse sobre una hipótesis de procedencia no prevista”, determinó la Juez.

De acuerdo con la resolución, ya existe un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acota de manera puntual que la extinción de dominio sólo es procedente en los supuestos antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La FGR, que no ha podido cobrar a Lozoya ni un solo peso de la cantidad que pretendía, puede impugnar esta resolución ante un tribunal Colegiado para que este resuelva finalmente el caso.