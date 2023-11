Pedimos seguridad al Gobernador, no llegó, dice cineasta tras asesinato de su hermano

La cineasta mixteca Ángeles Cruz detalló en Café y Noticias que, desde hace meses, los habitantes de la localidad afectada advirtieron a las autoridades correspondientes sobre el peligro que los acechaba, y pese a que el propio Gobernador Jara se comprometió a resguardar su seguridad, han sido víctimas en dos ocasiones de ataques armados.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Ángeles Cruz, directora de cine y actriz originaria de Oaxaca, exigió la renuncia del Gobernador de este estado, Salomón Jara, luego del ataque armado del que fueron víctimas autoridades del municipio de San Miguel el Grande, Oaxaca, y que dejó cinco muertos, entre ellos su hermano Román Cruz Murillo.

“Yo pido la renuncia del Gobernador, y la pido fehacientemente porque nos mintió, nos mintió en nuestra cara, nos dijo que íbamos a estar bien”, exigió la cineasta mixteca en entrevista para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

Cruz detalló que desde hace meses, los habitantes de la localidad afectada advirtieron a las autoridades correspondientes sobre el peligro que los acechaba, y pese a que el propio Gobernador Jara se comprometió a resguardar su seguridad, han sido víctimas en dos ocasiones de ataques armados, los cuales han dejado al menos seis muertos.

“Nosotros habíamos advertido al Gobernador Salomón Jara, en nuestra cara nos dijo que ellos estaban haciendo todo por mantener la seguridad en la zona, que por eso estaba la guardia civil, la policía estatal y que nosotros no estábamos corriendo peligro en este momento. Tan es así que iban acompañados de la Fiscalía, de gente de la Fiscalía”, dijo Cruz.

Agregó que se trata de un conflicto de tierras desde hace más de 50 años, pero que con el paso del tiempo ha ido escalando, ya que el pasado mes de mayo tuvo lugar un ataque armado que dejó tres muertos, entre otros hechos vandálicos, en la comunidad de Lázaro Cárdenas. “Esto rebasa lo que es un conflicto de tierras, esto no es un conflicto de tierras ¡por favor!”, expresó.

“Empezó a escalar la violencia y las agresiones, y nosotros lo denunciamos, nosotros acudimos con las autoridades”. Pero pese a que en mayo se sentaron a negociar, en medio de estos diálogos, “más de 30 hombres armados hasta los dientes, con equipo táctico, claramente entrenados, entraron a la comunidad de Lázaro Cárdenas” y mataron a tres personas, explicó.

“No hemos obtenido justicia y lo que sí hemos obtenido es un dolor profundo y mucha rabia”, sostuvo la cineasta mixteca, quien acusó que el Gobierno “realmente no nos escucha, realmente no nos toman en cuenta”. “Estamos en la impotencia, estamos en un Estado sin derecho, en un Estado fallido”, añadió.

Cruz causó que durante el ataque se encontraban elementos de la Guardia Nacional y no intervinieron para detener la agresión. “La Guardia estaba ayer y la Guardia no hizo nada, la Guardia fue a tomar fotos y a circularlas por las redes”, acusó la cineasta, quien aprovechó para expresar que toda la comunidad que tienen miedo y que el Gobierno los ha dejado solos.

“Es evidente que tenemos miedo, no somos una gente que le guste pelear, no somos una gente que queramos matarnos unos con otros. Confiamos en el Estado de derecho, confiamos en que hubiera justicia ¿a quién acudimos?”, comentó.

“No tenemos ninguna certeza, no tenemos ninguna seguridad, este Gobierno nos está dejando solos, el Gobernador nos ha mentido en nuestra cara con un cinismo inigualable, las únicas veces que nos ha recibido, porque no se digna a recibirnos. No hay ninguna autoridad aquí, no hay ninguna autoridad estatal aquí”, reiteró.

Esta mañana el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, durante la habitual conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo en ese mismo estado, se pronunció al respecto de este conflicto, que resultó en un ataque armado que dejó cinco muertos, entre ellos tres autoridades del municipio de San Miguel el Grande.

“Como Gobierno del estado lamentamos mucho la situación en la que perdieron la vida agentes municipales y elementos de la Agencia Estatal de investigación (…) como bien saben, Llano de Guadalupe y San Miguel el Grande tiene un conflicto de más de 100 años, en los últimos 20 años hubo una paz relativa”, dijo el mandatario estatal.

Jara explicó que esta “situación de calma cambió a partir de la llegada de la nueva administración de San Miguel el Grande”, pese a lo cual su Gobierno ha “promovido el diálogo y la concertación como instrumentos para impulsar la pacificación y construir un nuevo pacto social en nuestras comunidades”.

“Promovimos muchas mesas de negociación y logramos distintos acuerdos con los distintos actores involucrados”, reiteró el Gobernador oaxaqueño, quien señaló que pese a estos acuerdos, “la comunidad de San Miguel el Grande se empezó a meter y el 5 de mayo hubo tres muertos por ese conflicto. Después de esos tres muertos hubo un lugar muy inseguro, la Guardia Nacional llegó, se destacamentó el lugar, cortaron la luz, hubo muchos problemas”.

“Desde mayo hasta la fecha empezaron a generarse las condiciones de paz, se empezó a pacificar el lugar, se restableció la energía eléctrica, la carretera se empezó a tener ya mejores condiciones para circular, sin embargo siguieron las muestras de parte de San Miguel el Grande de meterse, querer trabajar, y volvimos a platicar con ellos para que volvieran a mantener el respeto al acuerdo que se había tenido”, ahondó.

El mandatario estatal sostuvo que en San Miguel el Grande se empezaron a “radicalizar” las posturas, lo que derivó en los distintos hechos armados contra ellos, ya que no respetaron los acuerdos a los que se había llegado. Además, destacó que los agentes tenían la función de “acompañarlos [a San Miguel el Grande] y exhortarlos a no realizar los trabajos, ese había sido nuestro compromiso, y lo estabamos cumpliendo”.

“En varias ocasiones los invitamos a reconsiderar sus posiciones en torno a los diferendos sobre la propiedad de la tierra y a valorar más la vida, la integridad y la seguridad de las familias, y comunidades. Desafortunadamente en los últimos días, se vino suscitando una radicalización y se vinieron abajo los avances obtenidos”, dijo Jara.

Este 23 de noviembre, un ataque armado registrado ayer en el municipio de San Miguel el Grande, perteneciente a Tlaxiaco, en la región Mixteca de Oaxaca, dejó un saldo de cinco personas muertas, entre ellos Román Cruz, hermano de la directora de cine y actriz, Ángeles Cruz.

La emboscada se reportó a las 16:48 horas cerca del paraje conocido como el “Santuario de las Aves”, cuando sujetos armados atacaron un convoy de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), al menos cinco personas fallecieron durante el ataque: dos elementos de la AEI; dos agentes municipales, y Román Cruz Murillo, hermano de la cineasta.

Perla Velázquez