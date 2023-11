Sólo me conoce 50% de los mexicanos, necesito que me ayuden, pide Xóchitl a panistas

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez, la precandidata única del Frente Opositor a la Presidencia de la República, pidió esta tarde a los legisladores de su partido, Acción Nacional (PAN), que dejen las redes y salgan a promover su figura y su candidatura, ya que, reconoció, solamente un 50 por ciento de la gente la conoce.

“Mientras ellos tienen millones de pesos, nosotros tenemos millones de corazones. Necesitamos localizar a ese millón de ‘Xochilovers’ que firmó para [la candidatura de] una servidora y que ese millón salga a las calles a hacer campaña. Que dejen la red social: el Twitter, el Facebook, y salgan a caminar las calles”, espetó durante su turno al micrófono en la plenaria de diputados locales del PAN, en Guanajuato.

“Recorran los municipios, recorran las calles, ayúdenme a que la gente me conozca. Sólo me conoce el 50 por ciento de los mexicanos, por eso la señora de enfrente [Sheinbaum] sale arriba en las encuestas, pero no crean que por los 50 o 30 puntos que nos han dicho. La verdad es que ella lleva cinco años en campaña desde el Gobierno de la Ciudad [de México], invirtió millones de pesos en espectaculares, bardas, redes sociales”, aceptó Gálvez esta tarde ante sus compañeros panistas.