El apuñalamiento de tres menores en Dublín desata disturbios en la capital de Irlanda

Por Pan Pylas

Londres, 24 de noviembre (AP) — Enfrentamientos violentos se desataron el jueves por la noche en el centro de Dublín, con vehículos quemados y agresiones a policías antidisturbios, después de que una niña de cinco años fuera gravemente herida a puñaladas ese mismo día en un ataque en el que también una mujer y otros niños fueron hospitalizados.

La policía irlandesa dijo que la niña estaba recibiendo tratamiento médico de urgencia en un hospital de Dublín a raíz del ataque efectuado afuera de una escuela.

Poco después del anuncio, por lo menos 100 personas salieron a las calles, algunas armadas con palos de metal y los rostros encubiertos.

De acuerdo con la policía, más de 400 agentes, muchos de ellos con equipo antidisturbios, fueron desplegados en el centro de Dublín para contener la agitación, que dijeron fue “causada por un pequeño grupo de rufianes”. También se instaló un cordón policial alrededor de Leinster House, sede del Parlamento irlandés, y agentes de la Unidad Montada de Apoyo se encontraban en la cercana Grafton Street.

Hubo choques con la policía antidisturbios, y algunos manifestantes lanzaron bengalas y fuegos artificiales, mientras que otros agarraron sillas y taburetes que se encontraban afuera de bares y restaurantes.

Varios vehículos de la policía y un tranvía fueron dañados durante los disturbios. Un autobús y un automóvil también fueron incendiados en el puente O’Connell de la ciudad.

Las vitrinas de las tiendas fueron sistemáticamente destrozadas, y una tienda de Foot Locker fue saqueada. Se suspendió todo el transporte público de la ciudad —tranvías y autobuses—, y muchas empresas instaron a su personal a trabajar desde casa el viernes.

Policías y políticos exhortaron a guardar la calma y alertaron contra la desinformación sobre el ataque ocurrido horas antes.

“No se debe permitir que un grupo agresivo y manipulador utilice una tragedia atroz para sembrar el caos”.

Horas antes, la policía había informado que un hombre de poco más de 50 años, que también resultó gravemente herido, es una “persona de interés” en su investigación.

No se dieron a conocer más detalles sobre su identidad.

En una rueda de prensa en la tarde se le preguntó a Harris acerca de un posible vínculo terrorista, y no lo descartó.

Eso pareció ser un ligero cambio de postura, luego de que previamente el superintendente Liam Geraghty dijo que la policía mantenía la mente abierta en cuanto a la investigación, pero que estaba “satisfecha de que no hay ningún vínculo terrorista”.

