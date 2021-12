Jugando a las vencidas democráticas

En su andar por nuestro país en sus primeros años de vida, a la democracia le ha tocado transitar por caminos de terracería, por veredas y llanos, por bulevares, por calles secundarias, por callejones que parecen no tener salida, pero nunca por vías rápidas que la lleven a su consolidación.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2022), al INE -cuyo mandato es organizar las elecciones en nuestro país- se le otorgó una asignación menor a la que había solicitado para poder organizar con eficiencia seis elecciones a Gobernador y la consulta de Revocación de Mandato del Presidente de la República.

Pese a la insistencia de este organismo autónomo para recibir un presupuesto acorde que le permitiera implementar con puntualidad todos los procesos y protocolos necesarios para desempeñar su labor, éste le fue negado.

Hace unos días, el Consejo General del INE determinó, por mayoría de seis votos contra cinco, posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del Presidente. ¿El motivo? Falta de recursos.

Este paso, han dicho los consejeros, no busca eliminar este ejercicio en el que los ciudadanos podemos manifestarnos de manera directa a favor o en contra de un tema de gran interés para la vida de nuestro país, sino que únicamente lo pospone para cuando tengan dinero.

Y aunque la medida ha sido recibida con disgusto en algunos sectores de la política que veían en el ejercicio de la consulta popular una oportunidad de legitimar su actuación -sea esta buena o no- lo cierto es que quienes perdemos somos los ciudadanos que impulsamos la democracia participativa en nuestro país.

Y no perdemos porque el INE haya tomado la decisión de evitar poner en riesgo a la democracia al no organizar un ejercicio de tal magnitud sin los recursos suficientes. No, perdemos porque la voz de los ciudadanos no se escuchó en la asignación del PEF 2022.

Perdemos porque, hoy por hoy, el destino de nuestra democracia parece estar supeditado a un “juego de vencidas” entre los pesos y contrapesos del país.

Perdemos porque la voz de la sociedad, nuestra voz, es ignorada -una vez más- por los representantes populares que parecen no saber -o no querer entender- que la legitimación de su proyecto debe provenir del respeto a las libertades y derechos de los mexicanos.

Hoy culpan al INE por posponer el ejercicio de la consulta ciudadana; por no querer poner en riesgo la democracia de nuestro país a través de un ejercicio que, si no cuenta con los recursos económicos y humanos necesarios para llevarse a cabo, puede ser fácilmente descalificado y causar incertidumbre entre la sociedad.

Hoy le pegan al INE por tomar una decisión que está entre sus atribuciones poder tomar, pero ¿por qué no le asignaron los recursos suficientes si sabían que este escenario podría ocurrir? ¿O es que acaso la idea es minar los esfuerzos que los ciudadanos a través del instituto hemos realizado para que México cuente con una democracia sólida?

¡Basta ya de jugar a las vencidas, basta ya de medir fuerzas con enemigos imaginarios! Es momento de actuar en conciencia, de lograr que el discurso sea uno con la acción y que en México la democracia cuente con todas y todos, con los recursos humanos y económicos necesarios para existir. #OpiniónCoparmex

Juan José Sierra https://www.sinembargo.mx/author/juan-jose-sierra Vicepresidente de Centros Empresariales de Coparmex.