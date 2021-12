“Nunca fue mi intención lastimar a nadie”: Adela Micha se disculpa con Silvia Pinal

Tras darse a conocer la noticia de que Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia por coronavirus, la conductora Adela Micha realizó algunos comentarios que la hicieron volverse viral respecto a la salud de la primera actriz.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo/EFE).- La conductora Adela Micha se disculpó con Silvia Pinal y su familia después de haber sido captada diciendo que la primera actriz “ya se va a morir” luego de que se informó que fue hospitalizada de emergencia por haber dado positivo a COVID-19 .

A través de sus redes sociales, Micha señaló que su intención nunca fue lastimar a la dinastía Pinal, pues desde hace tiempo ha mantenido una relación de amistad con la actriz protagonista de María Isabel, y destacó que espera que se recupere pronto.

“Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, escribió.

Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

Además, durante su programa Me lo dijo Adela, utilizó algunos minutos para afirmar que su intención no fue hablar mal de la salud de la diva de la época de oro del cine mexicano, pues su comentario se malinterpretó.

“Me están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije ‘preparen la entrevista’ porque le había escrito a Alejandra Guzmán para decirle que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista y sí comenté ‘no se vaya a morir’ porque es mayor, le da COVID, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses”, explicó durante la transmisión de su espacio informativo.

También mencionó que pidió que se preparara la entrevista para ilustrar la llamada con Alejandra Guzmán, ya que su profesión requiere adelantarse a los hechos, y aseguró que eso no significa que no tenga tacto o que no aprecie a la familia Pinal.

“Dije ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más la llamada’, no por otra cosa. Ahí está aclarado. No me contradije, no soy falta de tacto, en televisión tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista y así fue, eso hace un reportero y eso no quita que yo quiera mucho a la familia Guzmán”, comentó.

Pese a sus disculpas, Micha ha recibido diversas criticas por parte de los usuarios de redes sociales debido a los comentarios que hizo respecto a la salud de Silvia Pinal.

Tras darse a conocer la noticia de que Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia por coronavirus, la conductora realizó algunos comentarios que la hicieron volverse viral.

En un video difundido en redes sociales, Micha y su equipo se encuentran entre “un corte comercial” de su programa Me lo dijo Adela, cuando hablando con una persona de la producción reiteró que ya no tarda en morir Silvia Pinal.

”¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse. ¿Por qué no me escriben algo y se los grabó? Yo creo que ya se va a morir”, comentó acerca de la situación por la que pasa la famosa.

Silvia Pinal fue internada el miércoles en el hospital Médica Sur de la Ciudad de México, después de haber sufrido una descompensación.

“Ayer se le bajó la frecuencia cardíaca, se le subió la presión y le dieron una medicina para que se le bajara, entonces reaccionó muy abruptamente”, explicó Alejandra Guzmán en una entrevista con el programa Venga la alegría.

Después de ser ingresada al centro asistencial, los médicos le hicieron la prueba de COVID-19 a Pinal, que dio positivo. De momento, permanecerá recluida en el área de pacientes con coronavirus.

"Adela Micha":

Por sus comentarios sobre la hospitalización de Silvia Pinal.pic.twitter.com/EotQIH4j53 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 23, 2021

De acuerdo con Guzmán, la actriz de 90 años está estable, consciente y presenta síntomas “leves” de COVID-19. La icónica figura de la televisión mexicana tiene su esquema completo de la vacuna contra el coronavirus, aunque no se habría aplicado la dosis de refuerzo.

Silvia Pinal, nacida el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, protagonizó y participó en decenas de películas entre las que destacan: Un rincón cerca del cielo (1952), Un extraño en la escalera (1955); El inocente (1956), ¡Viva el amor! (1958), Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y María Isabel (1968).

La artista también ha destacado por su papel en la televisión, donde condujo el icónico programa Mujer, casos de la vida real por más de 20 años desde 1985.