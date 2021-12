Japón da luz verde al uso de la pastilla contra la COVID-19 desarrollada por Merck

Tokio, 24 de diciembre (EFE).- Japón aprobó este viernes el uso de la pastilla para la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Merck, que opera en el resto del mundo como MSD, el primer tratamiento de administración oral aprobado en el país.

El molnupiravir, un medicamento experimental que previene que el virus se multiplique en el cuerpo y mantiene la carga viral a niveles bajos en el organismo, recibió luz verde de las autoridades sanitarias niponas después de que la filial japonesa de Merck, MSD K.K., presentara una solicitud a principios de diciembre para producir y vender el medicamento en el archipiélago.

“Nuestra misión es distribuir lo antes posible y de forma eficaz este medicamento a aquellas personas que lo necesiten”, dijo el vicepresidente de la Asociación Farmacéutica de Japón, Yasunori Tajiri, tras la autorización.

El Ministro nipón de Sanidad, Shigeyuki Goto, indicó por su parte en una rueda de prensa que las pastillas empezarán a distribuirse inmediatamente para su uso en instalaciones médica de todo el país.

El Primer Ministro japonés, Fumio Kishida, ya adelantó a principios de semana los planes de empezar la distribución de las píldoras a partir de este fin de semana para que estén a disposición de las instituciones sanitarias a partir de la próxima semana.

FDA issued an EUA for molnupiravir for the treatment of mild-to-moderate #COVID19 in adults with positive results of direct SARS-CoV-2 viral testing. https://t.co/ZTuuN6oJ4b pic.twitter.com/n2lnjtWSfd

La aprobación en Japón tiene lugar un día después de que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos autorizada el uso de emergencia del medicamento.

El molnupiravir también fue autorizado en noviembre en el Reino Unido, donde los reguladores desaconsejan su ingesta a embarazadas y no está aprobado para niños.

Los resultados de los ensayos clínicos del medicamento señalan que los pacientes de COVID-19 que recibieron el fármaco dentro de los cinco días posteriores a manifestar síntomas tenían un 30 por ciento menos de probabilidades de ser hospitalizados o morir, en comparación con los que recibieron un placebo, según MSD K.K.

Today, we submitted an Emergency Use Authorization application to the U.S. FDA for our investigational #COVID19 #antiviral treatment. Read about today’s milestone: https://t.co/BHPzfkSw4K $MRK pic.twitter.com/y5WdTQnyHL

— Merck (@Merck) October 11, 2021