¿Por dónde va Santa Claus? Aquí puedes ver su recorrido por el mundo en tiempo real

Por James Anderson

BASE PETERSON DE LA FUERZA ESPACIAL, Colorado (AP).— Los niños de todas las edades pueden estar tranquilos: Santa Claus llegará esta Nochebuena y una segunda Navidad con COVID-19 no le detendrá.

Eso afirman en la operación militar conjunta de Canadá y Estados Unidos que desde hace 66 años sigue el rastro de Papá Noel en su misión global y asegura a todo el mundo -primero a través del teléfono fijo y ahora por iPhone, Android, OnStar, Facebook, YouTube, entre otros- que está de camino con un trineo lleno de juguetes y una necesitada dosis de alegría.

En lo que se ha convertido en una popular tradición, el Comando Norteamericano de Defensa Espacial (NORAD, por sus siglas en inglés), con base en Colorado, ofrece actualizaciones en tiempo real sobre el progreso de Santa Claus el 24 de diciembre, desde las 4 de la madrugada y hasta la medianoche MST. El Rastreador de Santa del NORAD permite a las familias seguir a Santa Claus en tres dimensiones mientras recorre el Pacífico Sur, Asia, África, Europa y América.

To get updates on Santa's location, call our 500+ volunteers waiting at 1-877-Hi-NORAD or visit https://t.co/NgHFVneAui! You can even ask @amazon Alexa or push the @OnStar button to track his journey! #NORADTracksSanta pic.twitter.com/x1i6qGdpGM

— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021