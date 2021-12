EU reúne a 100 niños migrantes con sus familias; los separaron en Gobierno de Trump

Por Ben Fox

Washington, 24 de diciembre (AP) — Una iniciativa del Gobierno de Joe Biden para reunir a niños y padres que fueron separados durante la política fronteriza de tolerancia cero del Presidente Donald Trump ha logrado crecientes avances cuando está por concluir su primer año.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el jueves que 100 niños, en su mayoría provenientes de América Central, fueron regresados con sus familias, y unas 350 reunificaciones más están en proceso después de que la agencia adoptara medidas para mejorar el programa.

“Me hubiera encantado que esto funcionara con más celeridad. Pero estamos haciendo progresos y siento como que estamos ganando impulso”, declaró Michelle Brané, exdirectora ejecutiva del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar, perteneciente al Gobierno.

NEW: @SecMayorkas announces DHS has now reunified 100 families who were separated at the Southwest Border under the previous administration.

Separated families seeking to reunify can visit https://t.co/6gZ0K1d332 or https://t.co/VzcUPn9qR0 for more information. https://t.co/4PIxVvrSty

— Homeland Security (@DHSgov) December 23, 2021