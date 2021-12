Ómicron se vuelve el protagonista de Nochebuena y Navidad. Se propaga en 110 países

Redacción Internacional, 24 dic (EFE) – La COVID se ha convertido en protagonista en esta Nochebuena, con la expansión de la variante Ómicron en la mayoría de los países y la incertidumbre compartida por el futuro que deparará la pandemia.

La Ómicron se ha detectado ya en 110 países, y continúa propagándose de forma exponencial, duplicando sus casos en las comunidades y países donde se transmite en cuestión de dos o tres días, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su actualización del informe técnico sobre la Ómicron, la OMS matizó hoy que datos procedentes de países como Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca parecen sugerir un menor riesgo de hospitalización en pacientes con esa variante.

La OMS advierte, no obstante, que toma estos datos con prudencia y que otros estudios preliminares en distintos países indican una reducción de la protección de vacunas como AstraZeneca o Pfizer-BioNTech ante la Ómicron.

Vaccines can offer protection but it is also essential to #WearAMask and avoid large crowds to keep #COVID19 away during the holiday season https://t.co/A66AF6Y7WF https://t.co/kXOxajjZsn

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 23, 2021