Bad Bunny llega a Springfield y sorprende en colaboración con Los Simpson

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del video “Te Deseo Lo Mejor”, tema del álbum “El Último Tour del Mundo”, en donde se le puede ver junto a la familia más popular de la televisión: Los Simpson.

En el clip musical se aprecia a Homero sufriendo por la pérdida de Marge y sus hijos, quienes decidieron distanciarse después de que él prefiriera pasar más tiempo en su celular que con ellos.

La triste historia de amor entre Homero y Marge tiene un final feliz gracias al cantante, quien se encarga de reunirlos en uno de sus conciertos.

El video que se estrenó en vísperas de Navidad fue dirigido por David Silverman, director de la serie que estuvo a cargo de los cortometrajes animados The Good, the Bart, and the Loki y The Simpsons in Plusaversary.

Asimismo Claudia Motta y Humberto Velez, prestaron su voz a Marge y Homero respectivamente en el clip escrito por Al Jean, productor de Los Simpson.