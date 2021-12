Expertos aseguran haber descubierto una nueva parte del cuerpo en el músculo masetero

Ciudad de México, 24 de diciembre (RT).- Un equipo de investigadores asegura haber descubierto y proporcionado “la primera descripción detallada” de una nueva parte de cuerpo ubicada en el músculo masetero, según revela su estudio publicado el pasado 2 de diciembre en la revista científica Annals of Anatomy.

The human masseter muscle revisited: First description of its coronoid part.

Evidencia de una tercera capa adherida a la apófisis coronoides de la mandíbula.

Recomiendan llamar 'Musculus masseter pars coronidea' a región del músculo masetero identificada. https://t.co/hO1qCgoiUt pic.twitter.com/mt51wrwJuD

