Cowboys vencen 40-34 a Eagles y les impiden que aseguren el primer sitio de la NFC

ARLINGTON, Texas, EU. (AP) — Dak Prescott lanzó para 347 yardas y tres anotaciones, Brett Maher convirtió el gol de campo que significó la ventaja en las postrimerías, y los Cowboys de Dallas vencieron el sábado 40-34 a los Eagles de Filadelfia.

Gardner Minshew completó dos envíos de anotación y logró un touchdown con un acarreo, al ocupar el sitio del lesionado Jalen Hurts. Sin embargo, el segundo envío que los Cowboys le interceptaron dejó la mesa servida para el gol de campo de Maher que puso cifras definitivas en el marcador.

Cuatro días después de hablar en el funeral de su entrenador colegial Mike Leach, Minshew acercó a Filadelfia a 19 yardas de lo que hubiera sido un touchdown para ganar el duelo en los últimos segundos.

Sin embargo, su pase a la desesperada hacia la zona prometida en cuarta y 10 no pasó siquiera cerca de un receptor.

