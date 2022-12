VIDEO: Gradas se derrumban durante partido de basquetbol en Egipto; hay 27 heridos

EL CAIRO (AP) — Al menos 27 personas resultaron lesionadas el sábado, cuando parte del graderío se derrumbó durante un partido de baloncesto en El Cairo, dijeron las autoridades de salud.

Las autoridades dijeron que parte de los asientos cayó sobre los espectadores durante el partido de la Supercopa entre Al-Ahly, de Cairo, y Ittihad, de Alejandría, lo que fue seguido por una estampida en las tribunas.

El partido en el Palacio de los Deportes de Hassan Moustafa en El Cairo fue suspendido en el distrito 6 de octubre después del derrumbe, de acuerdo con reportes de medios locales.

Hossam Abdel-Ghaffar, vocero del ministro de salud, dijo en un comunicado que la mayoría de los lesionados sufrieron fracturas. Dijo que fueron trasladados al hospital y que las lesiones no eran consideradas de gravedad.

Chaos and corruption are the title of sport in Egyptian stadiums!!

The Al-Ahly and Al-Ittihad of Alexandria match in the Super Basket was canceled after part of the Al-Ittihad fans’ stand fell.#الاهلي #كره_السله pic.twitter.com/Ue5uNp918H

