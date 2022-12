Guía de primeros auxilios en Navidad: qué hacer ante un atragantamiento o desmayo

MADRID, 24 dic (EUROPA PRESS).– En estas fechas son típicas las reuniones y celebraciones familiares. Juntarnos con mucha gente, tener comidas copiosas y donde abunda el alcohol. Y es una época en la que son frecuentes también los atragantamientos y los desvanecimientos.

Es por ello por lo que con la ayuda de la doctora Alicia Villar, subdirectora médico asistencial del Summa 112 de Madrid, y doctora en Medicina, vamos a apuntar cuáles son las principales claves o puntos a seguir en caso de que en una de nuestras citas navideñas se produzca un atragantamiento o un desvanecimiento.

“Lo más frecuente son los atragantamientos. Estamos comiendo, hablamos, reímos, y no estamos con esa concentración que tenemos comiendo en la vida diaria”, aprecia esta experta. Así, precisa que el atragantamiento se produce con cosas sólidas, no con líquidos, con un trozo de carne, con un hueso, con las uvas, o por ejemplo con las gominolas que se toman en lugar de las uvas, o en el caso de los más pequeños es frecuente que con juguetes o piezas pequeñas.

Recuerda en una entrevista con Infosalus que los niños y los ancianos son los colectivos más vulnerables en este sentido, aunque asegura que no por ello están exentas otras edades de padecer uno de estos episodios.

QUÉ HACER ANTE UN ATRAGANTAMIENTO, PASO POR PASO

Con ello, la subdirectora médico asistencial del Summa 112 de Madrid anima en primer lugar ante un atragantamiento a mantener la calma lo máximo posible. Después, llamar al 112, para después animar a toser a la persona. “No hay nada más eficaz si tiene la energía suficiente o si sabe hacerlo. Esto es lo más importante. Probablemente con esta tos, si es eficaz, el cuerpo extraño salga expulsado, pero muchas veces está más impactado el trozo y es difícil que con la simple tos pueda salir”, advierte.

Si no funciona con la tos, la doctora Villar mantiene que pasaríamos a realizar la maniobra de Heimlich: “Nos colocamos por detrás y abrazamos a la persona atragantada. Ponemos en la boca del estómago, donde acaba justo el esternón, uno de nuestros puños y la otra mano sobre él. Abrazamos a la persona por detrás, y realizamos compresiones hacia atrás y hacia arriba, intentando aumentar la presión dentro de la caja torácica para que ese cuerpo extraño salga hacia afuera. Hacemos 5 compresiones secas, y las alternamos con cinco golpes detrás, entre las dos escápulas; así hasta que el trozo salga al exterior”.

Ahora bien, esta experta advierte de que en lactantes es diferente, no puedes decirle que tosa a un niño pequeño porque no entiende y no sabe. “Estos, por el contrario, son manejables, y hay que alternar, sentados en una silla, o de pie, y los ponemos boca abajo, sobre nuestro muslo, y le damos 5 golpes secos entre las escápulas, y le miramos la boca por si ha salido algo o ha caído algo. Si no sale nada, le volteamos y sobre el centro del pecho, como cuando hacemos el masaje de las compresiones torácicas, le damos 5 golpes y vamos alternando. Pero siempre lo primero llamar al 112”, detalla.