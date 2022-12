Argentinos juntan firmas para que franceses “dejen de llorar” por perder el Mundial

Tras la final del pasado domingo en el Estadio Lusail, varias polémicas se han desatado. Desde los festejos en tono de broma hacia los jugadores franceses, hasta los reclamos por el arbitraje.

Los Ángeles, 24 de diciembre (LaOpinión).- La final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia tuvo varias polémicas y ya es considerada como una de las mejores en toda la historia. Una iniciativa de fanáticos galos logró recolectar más de 200 mil firmas para repetir el mítico partido. Ahora, con la misma estrategia, un grupo de hinchas albicelestes se unió para pedir que los franceses “dejen de llorar”.

Los reclamos de los hinchas de la selección de Francia pasan netamente por algunas decisiones arbitrales. “El arbitraje estuvo totalmente vendido, nunca hubo penalti + falta sobre Mbappé en el segundo gol”, se lee en la solicitud.

Argentinos y argentinas, es un placer comunicarles que lo que empezó como chiste se hizo realidad: NUESTRA PETICIÓN PARA QUE FRANCIA DEJE DE LLORAR SUPERÓ LA PETICIÓN DE FRANCIA PARA VOLVER A JUGAR LA FINAL, EL MUNDIAL DE FIRMAS ES NUESTRO 🇦🇷🥇 pic.twitter.com/01vDdOQyhs — palen 🇦🇷 (@valentingomez11) December 24, 2022

La cuenta de Twitter de un argentino llamado Valentín Gómez comenzó una iniciativa para responder a los franceses: “Si los franceses están juntando firmas para que se repita la final del Mundial, propongo que aprovechemos el momento de unión de los argentinos y juntemos firmas para que los franceses dejen de llorar y ganarles también el mundial de las firmas”.

Este hecho se hizo viral en la red social del pajarito azul y en tan solo horas consiguió más de 30 mil voluntades. ¿El objetivo? Superar las más de 250 mil firmas de los franceses.

La final entre ambos combinados nacionales se ha seguido jugando después del 18 diciembre. “Desde que les ganamos la final del Mundial de futbol, los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo”, se lee en la nueva iniciativa albiceleste.

Y para los que quieran seguir firmando para ampliar la diferencia y dejarlos más en vergüenza acá les dejo el link https://t.co/NLHtfvPzfU — palen 🇦🇷 (@valentingomez11) December 24, 2022

Las reacciones de los internautas sudamericanos no se han hecho esperar. “Si no fuera por Mbappé, no llegan ni a los penales”; “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no firma, es un francés”; “Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene de hijo a Mbappé”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Tras la final del pasado domingo en el Estadio Lusail, varias polémicas se han desatado. Desde la federación francesa criticaron la actitud de los jugadores argentinos burlándose de las figuras europeas.

