VIDEO: ¿Ser un Jedi o un Sith? ¿Ir a Gryffindor o Slytherin? Periodistas eligen bando

¿La fuerza o la magia? ¿El universo de Star Wars y Harry Potter? En esta edición especial de Noche Buena, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel, Luisa Cantú y Perla Velázquez eligieron su bando.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Dos de los universos fantásticos que tienen cientos de miles de seguidores a lo largo de México y el Mundo son, sin duda alguna, los de Star Wars —creado por George Lucas en 1977— y el de Harry Potter —obra de la escritora inglesa J. K. Rowling—, dos sagas que en esta entrega navideña de “VERSUS”, programa que se transmite en Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, pasaron por el análisis de las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel, Luisa Cantú y Perla Velázquez.

Por un lado, Luisa Cantú se posicionó del lado de las películas de Star Wars, de la que dijo “es el universo completo”, mientras que la serie de “Harry Potter sucede en una esquina de Londres” y que, además, no presenta nada novedoso. “La verdad es que Harry Potter no presenta nada verdaderamente novedoso, historias de brujas hay un millón de películas más viejas”, dijo.

En tanto, Barragán, Buentello y Yamel, mostraron que son unas auténticas Potterheads. Daniela aseguró que uno de los méritos que tiene la obra de Rowling es que promovió la lectura entre los niños. “El mérito de Harry Potter es que si volvió lectores a una gran generación de niños”, consideró la conductora de Café y Noticias, comentario en el que coincidió Meme, ya que dijo que gracias a Potter quienes no leían empezaron a leer.

“A la de Harry Potter yo sí le añadiría como este plus de que muchos jóvenes veníamos de no leer, de que leíamos muy afuerza, y Harry Potter lo que hace es que te obligaba a leer (…) metes a una generación que no leía, porque vienes de un contexto en el que mejor ves películas, en el que veías televisión, creo que el plus que hace Harry Potter es ‘lean’, y una generación que no leía empezó a leer”, expresó Yamel.

Mientras que Buentello subrayó que Potter “es un mundo paralelo (…) siento que esta historia va paralelamente a la vida cotidiana, Reino Unido, del mundo como lo conocemos e, incluso, también creo que nos ha llamado mucho la atención, históricamente todo lo que tiene que ver con las logias y estos grupos ultrasecretos, de diferentes ámbitos”.

“Porque una cosa es la masonería y, otra cosa, otros grupos de ultraderecha, que finalmente son sociedades secretas, que sí hay evidencias de que existen y que tienen pactos, y que hay, más allá de la parte pública, hay una operación de personajes políticos o de actores, etcétera, y siento que esta parte es como meterse a un mundo secreto en el que la magia incluso tiene tintes un poco religiosos”, añadió la periodista.

Al comparar las tramas de ambas historias se destaca el tema de algún elegido, sin embargo, Cantú destacó que en Star Wars la historia principal no gira en torno a un solo personaje como Anakin Skywalker, un jedi que se pasa al lado oscuro de fuerza para transformarse en Darth Vader. “Es un elegido que es parte de la historia pero no es toda la historia, lo que está en juego aquí siempre es el equilibrio entre el bien y el mal”, dijo.

“El tema del elegido me parece bien importante, efectivamente, las dos historias tienen como ese símil, pero en Harry Potter todo recae en el elegido, lo cual, yo coincido, es como muy religioso. En Star Wars, aparentemente, sí es la historia de Darth Vader (…) acá la fuerza la tienen verdes, blancos, morados, azules, criaturas (…) y el elegido no es quien trae el equilibro y salva la historia al final”, explicó.

“Parecía ser la historia de un elegido y no lo es, porque el elegido es también villano si las circunstancias son suficientemente fuertes, es lo que a mi me gusta, aquí no hay buenos, buenos, buenos, malos, malos, malos, como en Harry Potter, aquí los personajes son complejos como la vida misma”, añadió.

Además, Cantú subrayó que una de los puntos destacables de Star Wars es que ha trascendido generaciones, lo que, a su vez, ha permitido que se cuenten muchas otras historias. “Star Wars ha logrado trascender generaciones porque, efectivamente, la historia que cuenta es universal”, dijo.

“La historia permite que se sigan contando otras historias, porque es una historia muy universal, es una historia de lucha de poder, es una historia de amor, también, es una historia de fe, de compasión, creo que ha trascendido tanto porque todo cabe, (…) ésta sí, no había nada que hubiéramos visto antes, hoy todavía no hay nada igual”, añadió.

“Creo que lo que hace Star Wars es una innovación, sin duda, de narrativa, todos los personajes que te presenta, creo que es muy valioso que no todo pasa entre humanos (…) creo que lo que más importante es atreverse a complejizar el bien y el mal, y decir ‘no importa cuantas veces tú individualmente vayas en el bien y el mal, respetar todas las vidas es lo que finalmente trae paz’”, detalló.

Mientras que Yamel sostuvo que “es justo a partir del mundo mágico de Harry Potter que detonan miles de series de mundo mágico, miles de series y películas de otro tipo de animales, de vampiros, que sí existían, pero las empiezas a ver con ojos distintos porque te hablan de una ciencia ficción”.

Buentello también destacó que el mundo de Harry Potter “tiene también la complejidad política, la complejidad social, emocional, y que atrapa, además, a una audiencia principalmente joven al inicio y que fuiste creciendo hasta que ya maduraste”.

A estas opiniones se sumó, Daniela Barragán, quien dijo que pese a que Potter fue pensado como un producto para niños logra visibilizar diversas problemáticas de los adultos, y, además, logra una inclusión de las mujeres que no se nota forzada. “Aunque sea un producto pensado para niños, porque así lo hizo Rowling, te está metiendo a todos los problemas a los que te enfrentas siendo niño, siendo adulto, teniendo la edad que tengas”.

“Te mete a los problemas de la discriminación, del racismo, incluso, hasta del odio a los pobres (…) incluso hasta el sindicalismo (…) creo que esa es toda la magia que tiene Harry, más allá de todo el marketing que ya se hizo (…) creo que te mete a cada uno de los problemas de la sociedad en la que estás”, añadió.

“Sí siento en Star Wars como esa parte de inclusión ya en el último tramo, de ‘que sean las mujeres las protagonistas’, y acá [en Harry Potter] siento que es muy natural y esa es la parte que también me gusta, porque no está como forzado, tú lo estás leyendo y dices ‘sí, esto sí me está pasando’”, consideró.

