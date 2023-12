The Next Cycle, la oportunidad de darle un nuevo ciclo de vida a la ropa usada

Las prendas pueden donarse a la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), que se encarga de brindar servicios de intervención temprana y estimulación multisensorial a bebés de 45 días de nacidos a 6 años de edad.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- The Next Cycle tiene el objetivo de darle una segunda vida a la ropa, ¿cómo? A través del reciclaje y reutilización de las prendas que ya no se usan.

A través de las Pop Up Stores de SHEIN que tienen lugar en diversas ciudades de la república, se implementó The Next Cycle Booth, un espacio en el que invitaron a los asistentes a llevar las prendas que ya no utilizan. En 2023 recolectaron 22 mil prendas, que ahora tendrán una nueva oportunidad.

Una vez recolectadas, inicia el proceso de reciclaje. Para este paso apoya Texinova, una empresa con más de 2 décadas de experiencia en brindar un manejo correcto a los textiles y plásticos que pueden tener un segundo ciclo de vida. Después de un análisis de las prendas, estas pueden tener 2 destinos: ser donadas o en caso de no poder serlo, son sometidas a un proceso de corte para dar origen a un hilo nuevo o tela nueva gracias a su fibra, lo que permite la creación de ropa nueva.

El proceso de donación abarca mucho más. Ya que una vez seleccionadas para su donación se define cuál será el destino de las prendas: la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), que se encarga de brindar servicios de intervención temprana y estimulación multisensorial a bebés de 45 días de nacidos a 6 años de edad, y capacitación e inclusión laboral a adultos de 15 a 35 años; o Por Ti Mujer, cuyo objetivo es apoyar a los grupos más vulnerables que se encuentran en estado de abandono y situación de violencia a través de acciones humanitarias y legales.