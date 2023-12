La policía de Londres detiene a un segundo sospechoso del robo de una obra de Banksy

LONDRES (AP) — Un segundo hombre sospechoso de haber robado una obra de arte de Banksy —una señal de Stop adornada con tres drones militares— ha sido arrestado, informó la policía de Londres el domingo.

El hombre de unos cuarentaintantos años estaba preso bajo sospecha de robo y daño criminal, dijo la Policía Metropolitana. Otro hombre, de unos 20 años, fue arrestado el sábado, y puesto en libertad bajo fianza.

Someone stole a Banksy piece less than an hour after he put it up pic.twitter.com/PUPsFQvpYu

— Dexerto (@Dexerto) December 22, 2023