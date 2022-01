Unos días antes de ser asesinada, la periodista Maldonado había derrotado a Bonilla

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- María de Lourdes Maldonado López prometió que una vez que tomara el control de Media Sport de México —empresa embargada al exgobernador Jaime Bonilla tras perder un laudo laboral— revisaría la situación contable y de encontrar irregularidades presentaría las denuncias correspondientes.

“Esta empresa está en mi poder. Yo la voy a manejar y voy a saber que (PSN) nunca pagó Seguro Social, Infonavit, Afore y que no existe nómina de empleados porque les pagan en sobrecitos”, expresó Lourdes Maldonado López en uno de los últimos videos en el que aparece entrevistada por el reportero Octavio Fabela Ballinas para el portal de noticias Esquina32.info días antes de ser asesinada.

Lourdes había ganado una gran batalla legal, según explicó en las imágenes en las que aparece con su abogado Eduardo Edmar Pérez Castro. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) había ordenado el embargo mercantil de la empresa de telecomunicaciones del exmandatario para asegurar el pago de la liquidación, salarios caídos y costos de litigio a la periodista.

“Ya está embargado PSN (televisora Media Sport de México) y yo soy la depositaria. Ya nada más falta que venga a tomar poder. Me tienen que entregar los papeles para que yo los revise y los denuncie por las irregularidades que se han cometido en esa empresa, que yo sé y me consta que no pagan nada”, fueron las palabras y parte del mensaje que dio María Guadalupe en la que se le veía notoriamente feliz por el resultado.