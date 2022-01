Policía de Chicago tiene “pistas sólidas” sobre asesinato de niña mexicana de 8 años

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS).- La Policía de Chicago ha asegurado tener “pistas sólidas” sobre el asesinato en Chicago de una niña mexicana de ocho años que se había mudado recientemente a la ciudad con su madre y murió por una bala perdida durante el fin de semana.

“No queremos publicar ninguna información que pueda poner en riesgo llevar a este delincuente ante la justicia lo más pronto posible, por lo que vamos a esperar a verificar cualquier evidencia, pero esperamos anunciar pronto los resultados de esta investigación”, ha informado el jefe de policía de la ciudad, David Brown, en una rueda de prensa este lunes.

En este sentido, ha remarcado que es “simplemente incalificable” la pérdida de la vida de una niña de ocho años, una “niña pequeña”, y en “esas circunstancias o en cualquier circunstancia”, según recoge Telemundo Chicago.

The loss of Melissa Ortega is unspeakable, but we will be relentless in our efforts to seek justice for Melissa, her family, the Little Village community, and this city. pic.twitter.com/9JX0mFRi58

