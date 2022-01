Una estampida deja al menos seis muertos en un partido de la Copa Africana en Camerún

Por Edwin Kindzeka Moki e Isifu Wirfengla

Camerún, 25 de enero (AP).— Por lo menos seis personas murieron en una estampida afuera de un estadio donde se disputó un partido de la Copa Africana de Naciones en Camerún, informó el lunes un funcionario, lo que plantea inquietudes sobre la capacidad del país de África Central para albergar el evento deportivo más grande del continente.

Naseri Paul Biya, gobernador de la región central de Camerún, dijo que podría haber más víctimas.

La estampida se produjo cuando las muchedumbres trataban de ingresar al estadio Olembe en la capital Yaundé para ver el partido del país anfitrión contra las Islas Comoras, el último de la fase octavos de final del máximo torneo de futbol de selecciones en África.

Los empleados del aledaño hospital de Messassi dijeron que habían recibido a por lo menos 40 personas heridas y que fueron llevados al hospital por la policía y civiles. Señalaron que el hospital no tenía la capacidad para tratar a todos.

“Algunos de los heridos están en condición grave”, dijo Olinga Prudence, enfermera del hospital. “Tendremos que trasladarlos a un hospital especializado”.

Testigos en el estadio indicaron que había niños entre los que quedaron atrapados en la estampida y que sucedió cuando los custodios cerraron las puertas y no permitieron el ingreso de más personas.

