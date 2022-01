Taylor Swift responde a Damon Albarn y asegura que ella sí escribe sus canciones

Estados Unidos, 25 de enero (EFE).- Taylor Swift ha respondido con contundencia a Damon Albarn que ella compone sus propias canciones y le ha acusado de mentir y ser dañino por decir que no es la autora de los temas que interpreta, polémica en la que ha acabado terciando el Presidente de Chile, Gabriel Boric, para apoyar a la cantante.

La cantante enlazaba a la entrevista con Los Angeles Times donde el fundador de Gorillaz declaraba: “Ella no escribe sus propias canciones” al ser preguntado por la famosa cantante estadounidense.

No dejando estas palabras como única respuesta, Swift añade más tarde a modo de irónica posdata: “Escribí este tweet por mí misma, en caso de que te lo estés preguntando”.

Diferentes personalidades se han pronunciado a favor de Taylor Swift en respuesta a su tuit, incluido el recientemente elegido Presidente chileno: “Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a tipos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur Taylor”, escribe Boric en inglés.

I totally agree with you. i had a conversation about songwriting and sadly it was reduced to clickbait. I apologise unreservedly and unconditionally. The last thing I would want to do is discredit your songwriting. I hope you understand. – Damon

