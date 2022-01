FOTOS del rodaje de Secret Invasion muestran a Samuel L. Jackson y Emilia Clarke

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 25 de enero (AS México).- Como ya adelantó el propio Samuel L. Jackson, el rodaje de Secret Invasion, una de las próximas series de Marvel Studios para Disney+, ya ha arrancado y ahora llegan las primeras imágenes y videos desde el mismo set. Tanto es así, que finalmente podemos ver el aspecto definitivo que lucirán algunos de sus principales protagonistas como el propio Samuel L. Jackson, Emilia Clarke y Cobbie Smulders.

Así, la producción se ha desplazado estos días a Leeds, Reino Unido, para filmar varias escenas al aire libre y, como no podía ser de otra manera, las fotografías y videos de la producción han empezado a aparecer en Internet mostrando el aspecto que lucirán algunos de sus protagonistas. Nombres habituales del UCM como Samuel L. Jackson o Cobbie Smulders, que vuelven a interpretar a Nick Fury y Maria Hill, respectivamente. Llama la atención el aspecto de Nick Fury y su prominente barba, tal y como se avanzó el pasado mes de noviembre en el Disney+ Day.

Photos of Samuel L Jackson filming in Leeds for @Marvel 's @disneyplus series Secret Invation #SamuelLJackson #Leeds #Marvel #Disney pic.twitter.com/4xf6sznCgT

Por otro lado vemos a la actriz Emilia Clarke (Juego de Tronos), que hace su debut en el UCM con un personaje, por ahora, desconocido. Aparentemente, en las fotos parece una chica joven normal y corriente, nada que apunte a una superheroína. ¿Quizá sea una Skrull? ¿Podría tratarse de la hija de Talos que ahora trabaja junto a Nick Fury y Maria Hill?

More of Emilia Clarke shooting SECRET INVASION scenes as Cobie Smulders’ Maria Hill follows her.

(https://t.co/TyDfJrRPnB) pic.twitter.com/tmLmp8RXBl

— Secret Invasion News (@SInvasionNews) January 24, 2022