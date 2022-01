“No pasó nada”: Frida Sofía habla sobre su detención en un restaurante de Miami

De acuerdo con la página de Correcciones y Rehabilitación del condado Miami-Dade, la modelo fue detenida por alteración del orden público y oponer resistencia para ser arrestada.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo/AP).- Tras pagar una fianza de mil 500 dólares y ser puesta en libertad, la modelo y empresaria Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, aseguró que su detención fue causada por un problema que tuvo con la manager de Joia, restaurante en el que se encontraba la noche del domingo 23 de enero.

Pese a que la influencer trató de pasar desapercibida al salir de prisión, se detuvo un momento para hablar con los medios de comunicación, ofrecer su versión de los hechos y mostrar las lesiones físicas que sufrió por parte del personal del establecimiento.

“No pasó nada. La verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, reveló Frida Sofía.

“Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joia y dijeron que era porque yo me había robado un agua”, apuntó.

Finalmente, Frida Sofía recalcó que su familia no la ayudó en nada durante este proceso.

“¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean. Yo no tenía a dónde irme hoy, para que vean que la fama y el glamour no es 24/7″.

FRIDA SOFÍA ES DETENIDA EN MIAMI, FLORIDA

Guzmán, de 29 años, fue detenida el domingo por la noche en el restaurante Joia con vista a la bahía de Biscayne ubicado en una pequeña isla con un puente que conecta a la ciudad de Miami con la de Miami Beach.

El gerente del negocio le pidió a la joven que se fuera del local, pero Guzmán se negó a marcharse y dijo que nadie podía obligarla a hacerlo, declaró un guardia de seguridad al policía que la detuvo y elaboró el informe. El guardia llamó a la policía, que de inmediato le comunicó a Guzmán que debía retirarse.

“La acusada comenzó a gritar y gritar y dijo ‘no pueden obligarme a ir’”, según el relato del agente policial incluido en el reporte. “La acusada perturbó el funcionamiento normal del restaurante”, agregó. Explicó que Guzmán intentó empujarlo y él retrocedió y luego la esposó.

La mujer fue trasladada a la prisión Turner Guilford Knight Correctional Center, donde fue liberada el lunes.

De acuerdo con la página de Correcciones y Rehabilitación del condado Miami-Dade, la modelo fue detenida por alteración del orden público y oponer resistencia para ser arrestada.

El expediente judicial no ofrece detalles sobre audiencias ni dice quién es el abogado de Guzmán. Tampoco especifica cuánto tiempo permaneció detenida ni por qué el gerente del restaurante le pidió en un principio que se retirara del lugar.